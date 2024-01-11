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娛樂

蕭正楠讚吳若希喜感十足 賴慰玲首挑戰演小三角色

【明報專訊】蕭正楠、吳若希、朱敏瀚、賴慰玲等昨日為新劇《奔跑吧！勇敢的女人們》試造型，蕭正楠劇中演「愛妻號」小生和網紅，娶吳若希所演的女星後，育有一對子女，同時又跟女星賴慰玲出軌。問怕不怕故事令人猜想有影射成分？吳若希說：「冇呀，新劇不是為我度身訂做，我冇息影。劇中講我角色婚後息影，後來太愛老公而復出，角色好蠢又懵，發現不到婚姻出問題。」

吳若希難忘被取笑似屎

蕭正楠稱與吳若希的對手戲搞笑為主，沒有親熱場口，讚對方在劇集《香港人在北京》演出有喜感，「只有她才做到這個效果，她的演出不是專業演員所做的表情，最後個鏡頭會突然甩轆，但觀眾就是喜歡她傻笑。我跟她拍《倩女喜相逢》時，她是個傻妹，在片場不停笑，過了10年她仍在公司，證明沒有精神問題，只是性格開心」。吳若希忽然發現被蕭正楠嘲諷，笑問：「他即係話我唔專業？」她稱蕭正楠真實性格搞笑、轉數快，令人哭笑不得，「以前一起在荒山野嶺拍劇，他見很多烏蠅在我頭上團團轉，出IQ題問我『烏蠅愛摟什麼？』，過兩日他說『烏蠅愛摟屎』，原來他笑我似屎，我覺得好好笑，這件事記了10年，知他搞笑，沒有惡意，希望自己今次轉數快少少追貼他」。她透露蕭正楠戴長假髮試造型，激似她偶像鄭伊健在電影《古惑仔》的「浩南」造型感驚喜，蕭正楠叫她扮「細細粒」黎姿，她笑說：「黎姿太靚，我扮不到，只可以扮火龍果。」

賴慰玲自嘲著校服似偷呃拐騙

賴慰玲首次挑戰演小三角色，劇中當正自己是正印，「講我跟阿蕭（蕭正楠）拍拖在先，後來他跟吳若希有BB才結婚」。她笑言離開校園20年，劇中著校服扮學生，再著校服感覺似偷呃拐騙，但同事覺得效果不錯，希望這幕戲輕輕帶過，觀眾會收貨。朱敏瀚稱認識賴慰玲5年，二人終於有對手戲。

記者：鍾一虹

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