盼新片叫好叫座原班人馬再開戲 劉德華未做過媒人難助彭于晏脫單

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

一眾《潛行》演員在台上分享拍攝點滴，其間電影公司送上鮮花賀同於1月35歲生日的劉雅瑟和朱鑑然，大家在劉德華（華仔）帶領下全場唱生日歌賀兩壽星。彭于晏成熱門「集郵」對象，大合照後，女士們把握機會走到他身邊要求合照，他非常友善，來者不拒。

華仔、家棟與彭于晏一起受訪，談到內地票房目前收逾3億人民幣，獲好成績，華仔對香港票房可有期望？華仔希望有好票房成績，家棟則表示愈多愈好，但口碑更重要。華仔之前在內地為電影宣傳連跑多間戲院謝票，他在港亦連走幾場，之後會否再謝票看公司安排。他稱內地觀眾看《潛行》後反應佳，說好看，指着彭于晏與家棟說：「有靚仔擔當（彭于晏），又有演技擔當（林家棟），至於我是監製擔當。」

彭于晏擇偶條件談得來

彭于晏曾被內地主持催早日「脫單」，他稱目標今年脫單，「《潛行》嘛，一定成功。都想脫單，但沒有行情，說酷一點我要專注工作，隨意吧」。現在可有女友，喜歡那類女生？彭于晏說：「現在專心宣傳，隨緣，我這年紀不要太多選擇，最重要是談得來。現在工作環境難結識異性，不工作可以到別的環境認識女生。」

他喜歡運動，運動型女生會否加分？彭于晏說：「OK呀，懂滑雪都好，運動對身體健康好。」他隨即向鏡頭呼籲大笑說：「歡迎大家。」問華仔為何不介紹女生給彭于晏？華仔笑說：「我邊有異性朋友，冇嘢介紹，我未做過媒人。」手上完全冇「盤」？他說：「睇都唔敢睇多兩眼，我有異性朋友，但唔啱佢。」

家棟對唱歌冇信心

華仔邀得林子祥合唱主題曲，問家棟為何不一起合唱？家棟透露華仔有叫他唱，他沒有信心，擔心影響大家觀感。華仔表示下次吧，大把機會。曾出歌的彭于晏自覺歌喉不是很好，所以才努力做演員，「如果我現在仍在唱歌，可能華仔現在就不會在這裏出現，我知道自己強項和優點」。華仔則覺得彭于晏唱歌不錯。至於《潛行》會否拍續集？華仔承認想原班人馬拍另一故事，只要口碑好便可以，當然票房也要不錯。

劉雅瑟生日放假慶生

朱鑑然與劉雅瑟分別1月5日和13日生日，朱鑑然表示生日當天行街、吃飯，平淡度過，「買了3件褸和兩對鞋送給自己，生日願望希望世界和平，找到拍戲以外的真正熱誠」。

劉雅瑟表示生日會與好朋友結伴到泉州遊行，她覺得生日一定要放假，有試過在工作中度過，笑言生日開工不太開心。在工作中找尋快樂？她認為兩者不同，放假才可以輕鬆下來，工作只能帶給滿足和成就感。她的生日願望希望平安、開心。至於是否想找男朋友？她認為隨緣，笑說：「找男朋友有點難，要像朱鑑然這麼優秀很難找到。」

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