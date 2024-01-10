【開箱】《咪走雞：逃出雞寶工廠》 揭開雞場秘密 救同伴投奔自由

配音陣容星光熠熠

《咪走雞：逃出雞寶工廠》台前幕後陣容幾乎面目全非，導演改由動畫《怪誕小學雞》森菲爾（Sam Fell）接棒，《驚世未了緣》金像導演米路吉遜（Mel Gibson）聲演來自馬戲團的公雞洛奇，因在首集上映後發表反猶太言論遭易角，改由「沙贊」碩克查利維（Zachary Levi）頂替；有傳導演嫌茱莉亞沙華拉（Julia Sawalha）聲線變老，另聘《光豬舞壯士3》丹迪紐頓（Thandiwe Newton）為母雞金潔配音，加上《最後生還者》貝拉藍斯（Bella Ramsey）聲演主角女兒莫莉，可說星光熠熠。

故事延續上集結局，講到母雞金潔為免成為刀下亡魂，精心策劃逃亡大計，並在原本任職馬戲團的公雞洛奇協助下，帶領同類走出敦蒂雞場，從此留在孤島避世，享受短暫安寧。事隔多年之後，洛奇與金潔已婚並育有下一代，隨着女兒莫莉長大，她對島外世界的好奇心愈來愈烈，加上人類的過度開墾，洛奇一家與同伴的寧靜日子終將過去。

某日莫莉聽聞父親的年輕冒險故事，自認勇敢的她決定離家出走，隻身闖蕩江湖。當她離開小島即遇上女伴捲毛，後者打算到「樂土雞場」當一隻快樂的小雞，莫莉入世未深，只覺好玩就隨行。洛奇夫婦驚覺愛女失蹤，與拍檔從後趕至，但已遲了一步，目送兩小無猜被運送雞場。洛奇救女心切，衝動直闖雞場；金潔與拍檔則謀定而動，策劃進攻路線。

莫莉與捲毛被送往雞場內的巨型遊樂場，她倆最初玩到樂極忘形，逐漸發覺情况有異，眼見其他同類逐漸變得神情呆滯，似被洗腦而不懂思考，莫莉心知不妙但已太遲，雞場負責人油炸博士發現捲毛蹤影，為她扣上頸箍，從此變得癡癡呆呆，莫莉由驚變怒，決定深入虎穴，揭開雞場秘密，然後救出同伴。她的行動正好跟父母當年如出一轍。

油炸博士招待買家蘭食洛爵士，自稱雞場透過科學方法，研究世上最美味的炸雞，正是來自死前未受驚嚇的「快樂小雞」，並揭開雞場的真正話事人身分，並非油炸博士而是上集反派、來自敦蒂雞場的梅莉莎敦蒂。洛奇、金潔與拍檔為救莫莉，再次與宿敵對決，仇人見面份外眼紅，展開連場人雞大戰，結果當然邪不勝正。

《製作特輯》可見技術進步

相隔23年再拍續集，《咪走雞：逃出雞寶工廠》製作水準比首集更精良，從Netflix同期上架的19分鐘《製作特輯》可見，泥膠公仔配合電腦動畫技術，達至以假亂真效果，主角動作比上集更流暢自然，樂土雞場的規模亦更宏偉，證明系列經得起時間洗禮。至於故事內容，雖然沿用上集「逃獄」橋段，但視野變得遠大，金潔重獲自由後，決定推己及人，主動幫助其他同類求生，令人感動，而且過程拍得妙趣橫生，動作場面緊張刺激，配合「家庭本位」主題，討論父母應否放手讓子女外闖，題材不算新鮮仍值得一看。

曾在《咪走雞：逃出雞寶工廠》所屬Aardman動畫製作旗下另一短篇系列《超級無敵掌門狗》亮相的通緝犯企鵝，驚喜客串新片一角，在片尾的「逃獄」場面驚鴻一瞥，若非細心留意，觀眾未必發現，算是製作公司送給粉絲的彩蛋吧。