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娛樂

【娛樂場】《女遊和歌山》 陳約臨陳芷尤歎盡靚景溫泉

【明報專訊】香港電視台製作日本旅遊節目之多，正配合香港人喜愛到日本旅遊的程度，頻頻返「鄉下」。一般走馬看花的食買玩已不容易滿足觀眾，製作隊要發掘最新景點，尋幽探秘。HOY TV新旅遊節目《女遊和歌山》，有「日本人妻」陳約臨（Kelly）與陳芷尤組成「雙陳」任主持，前者自離開無綫後跟HOY TV第三次合作，之前以日本地膽身分主持《重新出發》與《日圓5算攻略（東京篇）》。同樣曾效力無綫的陳芷尤形象性感，觀眾對她印象較深可能是張振朗前女友，她離開無綫後回新加坡發展，今次孖陳約臨主持旅遊節目，配搭新鮮。

食盡當地名物

《女遊和歌山》共5集，集中介紹關西和歌山縣，同是著名遊覽地方，有別大阪熱鬧繁華，和歌山保留最富「和風」的味道。陳約臨和陳芷尤於11月的賞楓絕佳季節走入和歌山「深度遊」，認識當地果農產品，品嘗傳統味道，重新探索這個充滿歷史底蘊的縣城。和歌山是溫泉大縣，縣內的「白濱溫泉」是日本三古湯之一，二人在節目中到訪多個溫泉，帶大家游走和歌山不同地方又食又玩，沉浸和風的極致美。

「雙陳」首集到訪位於和歌浦灣附近，有90年歷史傳統建築翻新而成的餐廳，品嘗和歌山名物白飯魚丼，再去人氣拉麵店食另一名物「綠寶黑葱」製成的爆葱拉麵。二人又到西日本最大的海鮮市場ToreTore食盡新鮮海產，除觀看吞拿魚解體騷，還用至抵價錢競投新鮮吞拿魚。她們入住私隱度勁高的靚酒店，再到高野山的寺廟體驗宿坊，洗滌心靈。

「上山下海」再觀星

第二集陳約臨和陳芷尤到那智的勝浦漁港見識吞拿魚拍賣過程，更親自落手解體吞拿魚，又到訪日本三大瀑布之一那智瀑布，近距離感受瀑布宏偉氣息，以及到必到地標和歌山城欣賞紅葉靚景打卡；並在農園即摘即食有柿中之王稱號的富有柿。之後她們帶觀眾見識和歌山產的頂級和牛熊野牛，入住西牟婁郡的超靚海景酒店，於無邊際海景足湯一邊浸腳一邊欣賞無敵大海景。

之後一集兩女由早玩到晚，先到啤酒廠參觀飲盡招牌啤酒，再到編織博物館挑戰踩單車織頸巾，了解日本編織工藝歷史同發展；晚上參加有專人帶路的觀星tour，用專業天文望遠鏡欣賞星體，非常盡興。

體驗整醬油梅酒

第四集行程從踏足世界遺產熊野古道開始，陳約臨和陳芷尤深入山林之中的熊野本宮大社參拜，到日本第一大鳥居打卡。之後到著名醬油廠與「梅干館」參觀，二人自製簡易版醬油、梅酒和梅汁，又會去養雞場直營的餐廳品嘗TKG（生雞蛋拌飯）和親子丼等雞蛋料理。今次入住田邊市傳統溫泉酒店川湯綠屋山水館（Kawayu Midoriya），二人浸天然露天風呂，感受和歌山大自然景色。

最後一集她們帶大家到當地的情侶地標「戀人岬」和「夫婦波」的特色cafe，還有私人桑拿cafe和大受歡迎的動物園。行程終站到人氣glamping住宿，一邊campfire一邊深情對話為節目結尾。

《女遊和歌山》

1月15至19日晚上8時半（HOY TV 77台播映）

相關字詞﹕陳芷尤 陳約臨 HOY TV 女遊和歌山

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