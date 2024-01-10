王陽翎稱柳俊江長期遭女友Grace精神虐待 「尊重好友家屬」轉軚不爆料

形容似尊尼狄普Amber Heard

王陽翎以尊尼狄普與前妻Amber Heard的關係形容柳俊江跟Grace Mak，說柳俊江向他講述Grace Mak有可能一如Amber Heard，早已在他情緒起伏或失去理智時刻，記錄了他零碎的醜態片段，或私下製造真真假假、似是而非的詭辯，相反柳俊江從沒有機心做這些記錄，也基於他素來強調正面、正能量的性情，過不了事業與形象受損的心理關口，只會一再啞忍。王陽翎的言論引來非議，有網民支持他公開事件，但有更多人指他不尊重死者。

王陽翎原本要求Grace Mak公開道歉，否則今晚（10日）10時會爆料。他昨午再發聲明，稱收回早前稱Grace Mak必須回應之要求並願意理性溝通。王陽翎稱收到柳俊江家屬聯絡，希望他將文章下架，他尊重長者家屬，但不會接納將相關文章整篇下架，只撤回要求Grace Mak回應的部分，「這是本人對柳俊江之信任，及對其生前發出之悲鳴，所承受之悲痛最基本的尊重」。他重申終身對Grace Mak絕不信任，若她日後主動對柳俊江作出任何失實指控，將無任何妥協餘地。

網民求ViuTV勿刪柳俊江片段

此外，ViuTV下周播映柳俊江生前有份參演的長跑真人騷節目《公司冇逼我跑馬拉松》，早前播出的宣傳片見柳俊江亮相。ViuTV前日在社交平台的宣傳片則未見柳蹤影，有網民擔心柳俊江的部分被刪剪，留言要求保留；有人則認為宣傳片沒有柳俊江的安排只是避免被指「抽水」。

娛樂組