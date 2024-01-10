《造星V》5子首拍綜藝曬刻苦搞笑一面 KC遍體鱗傷 Tsoul潛水險出事

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

《沖繩任你點》由5名新鮮出爐的《全民造星V》藝人KC、亨仔、希晉、Kim 和Tsoul 擔任主持，他們均首次拍綜藝，一同到訪日本沖繩玩盡各種特色活動，盡顯青春活力。有別於一般旅遊節目，觀眾可透過社交媒體即時投票或留言，共同參與節目行程及內容，因此會出現很多意想不到情節。

5「造星」仔來自不同背景，各有性格，但同樣對演藝工作充滿熱誠，今次旅程朝夕相對，沒有勾心鬥角和搶鏡頭，反而互相幫助、提點，希望令節目出來效果更佳，突顯團隊精神，務求讓觀眾見到他們既刻苦又搞笑一面。

跟當地人交流有得着

Tsoul透露13日行程拍15集內容，一天要走幾個點，時間很長又辛苦，他們仍寓工作於娛樂，是一次非常好的體驗，思考究竟人生是什麼？其他4人相當認同，表示跟當地人互動交流，從他們身上學到很多東西，對工作那團火，十分專業、認真。亨仔說：「讓我們反思自己的未來，要怎樣做好藝人這份職業。」

5人在節目中分別參與不同活動，體驗空手道的KC被打至遍體鱗傷，笑言流血不止。同學空手道的Kim自爆瘀事，「起飛腿踢板無次中，更跣倒在地上，還要耍套拳，耍拳好似跳舞，但跳舞方面我比較弱」。

負責潛水的Tsoul差點遇險，「第一次潛水，因不適應水壓，頭痛到爆炸，急上水」。王希晉不懂游泳，被安排玩香蕉船等水上活動，「人生第一次玩水上活動，事前很擔心會遇溺，被救會好瘀，慶幸有驚無險，同時發覺水上活動原來那麼好玩，諗住的起心肝學游水」。

預告有神秘女嘉賓

至於亨仔則勁失望，以為同一班兄弟玩定向game，製作組叫他們在酒店隔籬巴士站等候，結果一等兩個多小時，然後有名神秘女嘉賓出現，「原來不是玩game，發生什麼事和神秘女嘉賓是誰，先賣個關子」。

一班大男孩在充滿陽光的沖繩拍攝，KC表示拍得很開心，但其皮膚不適應陽光致灼傷和脫皮，還流鼻血，「我皮膚比較薄，雖然喜歡戶外活動，但不可以長時間在戶外逗留」。Kim解釋他們拍攝的地方距離樹蔭和可遮擋陽光的地方很遠，不可以每拍完一個鏡頭就去遮陰。