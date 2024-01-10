與湯洛雯互相冚被不怕冷親 幸福人夫馬國明：開心嘅

談到林夏薇（薇薇）在深圳拍攝新劇《黑色月光》因身體不適返港，馬國明在群組得知薇薇不適，但未有時間問候，希望對方盡快康復，「最近流感好勁，天氣又忽冷忽熱，大家都要小心身體」。現在有太太湯洛雯冚被不怕冷親？他甜笑說：「互相冚被，開心嘅。（有否幸福肥？）無咁快，但不可以亂食，之後都要開工。」蔡思貝透露最近客串一部電影，戲中有少許動作場面，還要被人掟落樓。

朱敏瀚有做飛機師天分

朱仔劇中飾演飛機師，稱導師讚他有當飛機師天分，笑言不做演員可以轉行，他說：「喺駕駛艙拍攝前10分鐘才跟導師邊學邊拍，完成後導師話我有做飛機師天分，還給我卡片。（可有興趣考飛機師執照？）飛機師人工真係好吸引，但等我撈唔掂演員先，希望唔會發生。」郭柏妍透露拍攝該劇曾中暑暈倒，幸徐榮及時捉住她，否則面部落地受傷就不連戲，「當時手都僵咗，經歷好恐怖，劇組給我飲正氣水就沒事」。朱仔在室內拍攝不覺辛苦，反而有時覺得冷氣好凍。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵