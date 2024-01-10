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娛樂

炎明熹現疲態 請假回鄉過年 姚焯菲收拾心情準備返新西蘭讀書

【明報專訊】炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、吳業坤、周吉佩等前晚出席「TVB Music Group×愛爆音樂新年晚宴暨香港流行樂壇盛事年終祝捷會」。TVB旗下兩間唱片公司歌手先後於樂壇頒獎禮共奪30個獎，總經理曾志偉上台祝歌手們愈唱愈紅，更形容《聲夢傳奇》、《中年好聲音》及《亞洲超星團》是TVB的「煎釀三寶」。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

Gigi前日由朝踩到晚，早上拍攝音樂劇《戀上西沙》至傍晚，之後匆匆到場，疲態盡現，她說：「因為凌晨3點起身準備開工，拍完在車上小睡，早知不睡，一睡就有少少呆滯。其實我很喜歡拍劇的氛圍，相信即使通宵拍攝都頂得順，所以我會早啲睡覺。」

Gigi未錄After Class新團歌

Gigi是TVB Music Group（TMG）歌手，After Class其餘3名成員屬愛爆音樂，大家處身不同唱片公司，較難齊人。Gigi表示After Class新團歌只有自己未錄，由各自的管理人員溝通，希望合作會好啲，令工作更順利。於樂壇頒獎禮奪得3個獎項，Gigi表示意料之外。問到會如何獎勵自己？她說：「想農曆新年向公司請兩星期假，可以回鄉探親，但不知會否有機會，我諗最多批一星期。」

Chantel在新西蘭求學，今次回港兩個月，農曆新年前便返新西蘭，其間會推出新歌派台，她說：「新歌跟上首《這個姿態》反差很大，主題是關於初心。」她指功課還未完成，但卻抽時間去了主題樂園玩，「功課進行中，相信我強迫到自己完成，但最近沒這個動力去做，因為工作太忙，休息想盡情休息，不過未做完功課就去主題樂園玩，真的不應該，大家不要學」。Chantel稱是時候收拾心情，因到新西蘭留學後，今次回港逗留最長時間，好驚離港後不習慣，會更加掛住屋企人，所以會盡量控制住心情。

吳業坤有太太做最強後盾

吳業坤被指是「TMG一哥」，他笑言不是，也分不清楚其他歌手隸屬哪間公司，總之都是一家親，他即將開騷，想邀請在場所有人入場睇，他說：「我會花5位數購票送畀朋友，今次開騷有很多朋友及友好單位主動支持及贊助。」對於有指舉行一場難回本？他表示不講錢，製作費由公司全力支持。他透露今次開騷想呈現完整的吳業坤給大家看，故不會有表演嘉賓，太太濱口愛子雖然跳舞不錯，但今次沒跳舞環節，還是留待下一次，「太太會支持我兩星期的便當，還會幫我打點，她未看過我在港開騷，都想讓她感受一下，原來老公真係得，會叫她請朋友來一齊睇」。

周吉佩撐「中一生」好勁

周吉佩透露將播出的《中年好聲音2》，會有「中一生」跟參賽者合作環節，他會跟兩名參賽者合作，稱重踏這個舞台雖然也有壓力，但心情明顯不同，反而很期待，「覺得比自己參賽時落了更多力，總之今次合作好精彩」。提到有網民批評參賽者水準不及第一季，他不認同，「他們真的壓力很大，而『中一生』因多了演出，大家都好勁，我演出都比前穩定咗」。

相關字詞﹕曾志偉 愛爆音樂 周吉佩 吳業坤 姚焯菲（Chantel） 炎明熹（Gigi）

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