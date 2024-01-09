明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【娛樂場】《Live afteR Life演唱會》 陳健安談低潮領樂迷走出困局

【明報專訊】C AllStar成員陳健安（安仔）最近推出概念專輯《Life afteR Life》，並於3月初首次舉行個人演唱會《Live afteR Life 2024》，他跟大碟監製賴映彤（小彤）與創作總監李文曦（Oscar）構成鐵三角，由專輯與演唱會也是這班底。安仔解釋因為要扣緊兩者的主題與整體，笑言跟小彤與Oscar合作就「冇死」，並預告演唱會歌單有驚喜，「過往就算小型演出，我都會花心機諗個flow點去，聽眾會覺得似平時聽歌的感覺，但演唱會將歌曲擺在一起，有不同火花。今次在音樂編排方面最花心機，除了唱自己歌，也揀了cover歌，不一定揀人人都識的hit歌，可能是滄海遺珠，最重要是配合演唱會主題」。有沒有邀請嘉賓？安仔說：「呢刻冇嘉賓，全部都係我跟8名樂手表演。大家應該不會看到C Allstar在台上集合，希望他們在台下集合。」

天使與魔鬼的自我對話

安仔透露屆時會分享自己不同階段的重要經歷，包括最低潮時期：2018年休團單飛出道，「還有失聲的階段最黑暗，但讓我學懂在黑暗中看到愛，身邊人好愛我，我好愛唱歌，要從最低處再爬起來。當時有很多自我對話的時光，似魔鬼與天使，前者叫我不要再唱歌，去踢波，返去做護士。天使從另一邊走出來，告訴我因為很愛唱歌，所以我會為失聲而不開心，結果天使打贏了魔鬼。因為轉換了心態，我積極求救，找治療方法。當時壓力好大，記得發噩夢，我的牙齒變了拿破崙餅，一咬便碎兼噴血。為紓緩壓力，我去學瑜伽、冥想，又畫生命之花，漸漸離開壓力，找到自己在這世界的意義」。

安仔這幾年的努力有成績，憑《仍然是那個少年》在《叱咤頒獎禮2023》奪歌曲獎，他仍回味台上演唱的感動。事後他看到谷德昭在社交平台提起《仍然是那個少年》，稱這首歌好「中」佢心境。安仔說：「對我是極大鼓勵，估唔到這首歌可以感動一名經歷這樣多的前輩，真係好開心。」

將母愛注入新歌

提到新專輯《Life afteR Life》，安仔分享碟內第8首歌《Dedicated to LSK》的意義，「LSK」是其媽媽名字縮寫，他將此曲獻給母親，歌曲收錄了對方的聲音，是她平日WhatsApp的語音。他稱媽咪事前不知道自己的聲音會混合歌曲中，直至出了唱片，她聽了這首歌後向安仔投訴，「佢用電話播歌，話音樂太大聲掩蓋了她的聲音，後來轉用耳機聽，才讚聽得清楚，話好聽」。安仔稱平日經常收到母親WhatsApp語音，會覺得好平常又好長氣，「又係問我返唔返嚟？但因為製作這首歌而重新聽這些說話，會好感動，混合在歌曲中變得生動與充滿力量」。

場地：ZEST by Konishi

《陳健安 Live afteR Life 2024演唱會》

日期：3月2日及3日

地點：旺角麥花臣體育館

相關字詞﹕陳健安（安仔）

上 / 下一篇新聞