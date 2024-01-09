【娛樂場】《Live afteR Life演唱會》 陳健安談低潮領樂迷走出困局

天使與魔鬼的自我對話

安仔透露屆時會分享自己不同階段的重要經歷，包括最低潮時期：2018年休團單飛出道，「還有失聲的階段最黑暗，但讓我學懂在黑暗中看到愛，身邊人好愛我，我好愛唱歌，要從最低處再爬起來。當時有很多自我對話的時光，似魔鬼與天使，前者叫我不要再唱歌，去踢波，返去做護士。天使從另一邊走出來，告訴我因為很愛唱歌，所以我會為失聲而不開心，結果天使打贏了魔鬼。因為轉換了心態，我積極求救，找治療方法。當時壓力好大，記得發噩夢，我的牙齒變了拿破崙餅，一咬便碎兼噴血。為紓緩壓力，我去學瑜伽、冥想，又畫生命之花，漸漸離開壓力，找到自己在這世界的意義」。

安仔這幾年的努力有成績，憑《仍然是那個少年》在《叱咤頒獎禮2023》奪歌曲獎，他仍回味台上演唱的感動。事後他看到谷德昭在社交平台提起《仍然是那個少年》，稱這首歌好「中」佢心境。安仔說：「對我是極大鼓勵，估唔到這首歌可以感動一名經歷這樣多的前輩，真係好開心。」

將母愛注入新歌

提到新專輯《Life afteR Life》，安仔分享碟內第8首歌《Dedicated to LSK》的意義，「LSK」是其媽媽名字縮寫，他將此曲獻給母親，歌曲收錄了對方的聲音，是她平日WhatsApp的語音。他稱媽咪事前不知道自己的聲音會混合歌曲中，直至出了唱片，她聽了這首歌後向安仔投訴，「佢用電話播歌，話音樂太大聲掩蓋了她的聲音，後來轉用耳機聽，才讚聽得清楚，話好聽」。安仔稱平日經常收到母親WhatsApp語音，會覺得好平常又好長氣，「又係問我返唔返嚟？但因為製作這首歌而重新聽這些說話，會好感動，混合在歌曲中變得生動與充滿力量」。

場地：ZEST by Konishi

《陳健安 Live afteR Life 2024演唱會》

日期：3月2日及3日

地點：旺角麥花臣體育館