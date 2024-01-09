「桃色風波」後首來港開騷 全場爆滿 羅志祥三度鞠躬謝粉絲 約紅館見

記者：林祖傑

小豬以《修羅》配合煙火效果為演唱會揭序幕，接着獻唱《No Joke》、《夠了》等連串跳唱快歌，盡顯「亞洲舞王」本領，他在台上換黑色長褸時，大騷麒麟臂，引得觀眾尖叫連連。

大曬廣東話

其間小豬不時以廣東話和觀眾互動，「大家好，我係羅志祥，大家好冇呀？再嚟香港，我最鍾意講廣東話，笑乜嘢？我啲廣東話講得幾好呀，你知唔知道，我今（前）日好開心，你哋開唔開心呀？大家食咗飯未？」接着以普通話說：「這次來香港真的很開心，想起在香港美好的回憶，在這幾天都回來了，謝謝。今（前）天的演唱會就兩個多小時，希望大家可以跟我玩得開心。」

台下有觀眾似乎聽不明他講的廣東話，沒有給反應，小豬自嘲：「聽不懂？沒關係，至少我聽懂。」當他預告會落台跟歌迷自拍、握手，隨即引來全場歡呼。

感激歌迷不離不棄

接下來小豬選唱多首慢歌，包括《好朋友》、《自我催眠》、《小丑魚》、《不具名的悲傷》，以及台劇《轉角遇到愛》片尾曲《愛轉角》，全場大合唱加上大片燈海，氣氛超好。

小豬說：「前幾天，我到了尖沙嘴、中環、銅鑼灣，想起我第一個獎是在香港拿的，當年20幾歲，今年我出道29年。小時候很喜歡看《翡翠歌星賀台慶》，看到劉德華、張學友、郭富城和鄭秀文，我在家看着，嘩，我長大要當明星，也剛好，這時我在香港樂壇最豐富的時代入行。所以好開心，因為有你們，我現在還可以繼續唱歌，多謝大家。」全場報以掌聲，他向每一面的觀眾90度鞠躬以示謝意。

表演搞笑魔術

小豬又帶白板出場，笑言懂通靈術，要即場表演魔術，先抽出一名女樂迷，叫對方心中想一個數字，對方寫「1」，與他預先寫在白板上數字一樣，女歌迷搞笑說：「我喜歡你十餘年了，所以猜到你想寫什麼。」及後他再叫另一名觀眾估他心中在想什麼，對方答：「不知道。」小豬即說：「真的太可怕，我真的寫了『不知道』3個字呢，大家不要告訴別人我有特異功能，我很低調耶。」

破音扮跌低以笑遮醜

之後小豬獻唱《愛不單行》時因未能忍笑唱到破音，他扮跌低以笑遮醜，最後要求重唱。為炒熱全場氣氛，他在保安陪同下落台「繞場一周」，還停低跟粉絲傾偈和合照，一度引起混亂。

演唱會尾段，小豬戴上黑超，穿上紅色西裝，伙一班舞蹈員連場勁歌熱舞10多分鐘，其後換上運動衫，在台上教觀眾舞步，全場又唱又跳《Twinkle》，Encore以《有點愛》為演唱會畫上句號，小豬臨別前大叫：「我們下次回紅館，再在香港見。」