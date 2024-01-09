丁子朗有醉酒黑圖 馮盈盈飲半啖面紅

【明報專訊】馮盈盈、丁子朗、郭柏妍昨日為無綫劇《妳不是她》宣傳。馮盈盈被其他演員取笑扮貓叫似「醉貓」，原來她與丁子朗曾被監製安排飲酒入戲，更被丁子朗大爆飲半啖酒即面紅。馮盈盈承認酒量差，飲醉會直接瞓覺，有場戲飲少少已有微醉感覺，「少少醉講對白都OK，但面就紅晒」。丁子朗透露拍另一場痛哭戲也要飲少少酒幫助進入狀態，因拍攝前很大壓力，「我要大喊，飲完酒即刻上腦，眼淚標晒出嚟，估不到咁有效，平時飲醉酒會周圍攬人，朋友拍了很多我的醉酒黑圖」。該劇已進入結局周，馮盈盈與丁子朗希望收視上升，丁子朗說：「最後一次宣傳，想多謝公司給予我們機會。」馮盈盈亦表示感激公司大膽起用他們擔正，「無論最後有什麼成績，我們都好滿足，結局周會解開我的角色身世之謎，在網上見到還未有人猜中」。問是否happy ending？她說：「有伏線可以開第二季，希望大家多多支持。」