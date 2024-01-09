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娛樂
2024年1月9日星期二
《Barbie芭比》9提名僅摘兩金球 《奧本海默》5獎大捷 施利安稱帝
擊敗「芭比」 愛瑪史東封后 《滯留生》保羅基亞馬堤喜劇稱帝
宮崎駿首奪金球 最佳動畫《蒼鷺與少年》
《齮齕人生》全亞裔捧3獎 刷新金球紀錄 《傳媒家族繼承人》奪4獎電視大贏家
第81屆金球獎得獎名單（電視）
伙李爾晨拍音樂劇《戀上西沙》 炎明熹：咀嘴梗係無
丁子朗有醉酒黑圖 馮盈盈飲半啖面紅
林超榮設靈 高官藝人致祭 黎文卓稱徒弟臥病仍滿腦計劃
「桃色風波」後首來港開騷 全場爆滿 羅志祥三度鞠躬謝粉絲 約紅館見
前主播柳俊江親友殮房認屍 家屬低調舉行告別式 籲外界給空間
陳奕迅戲言楊千嬅用桶飲水登熱搜
朱敏瀚圓夢演機師 劉穎鏇黑絲空姐look搶鏡
【娛樂場】《Live afteR Life演唱會》 陳健安談低潮領樂迷走出困局
第81屆金球獎得獎名單（電視）
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【明報專訊】（請看附圖）
（第81屆金球獎頒獎禮）
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《Barbie芭比》9提名僅摘兩金球 《奧本海默》5獎大捷 施利安稱帝
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