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娛樂

擊敗「芭比」 愛瑪史東封后 《滯留生》保羅基亞馬堤喜劇稱帝

【明報專訊】音樂或喜劇電影方面，《爭寵》尤格藍西莫（Yorgos Lanthimos）執導《可憐的東西》（Poor Things）奪最佳電影，兼任監製的女主角愛瑪史東（Emma Stone）繼2017年《星聲夢裡人》後，再度封后，並擊敗《Barbie芭比》瑪歌羅比（Margot Robbie）、《五月的你 十二月的她》妮妲莉寶雯（Natalie Portman）和《調教你處男》珍妮花羅倫斯（Jennifer Lawrence）等對手。

愛瑪史東致謝時除感激導演、編劇和演員外，亦為飾演「女版科學怪人」Bella角色解畫，「扮演Bella真是令人難以置信的體驗，她熱愛生命多於愛別人，對於自己的優缺點照單全收，令我對生命有了全新睇法，Bella已經與我同在」。《可憐的東西》改編自同名小說，以維多利亞時代為背景，講述年輕女子（瑪歌羅比飾）逃避丈夫家暴，結果遇溺亡，瘋狂科學家（威廉達福飾）把她的胎兒大腦移植到身體，賦予新生命並改名Bella，從此她的成人軀體活着孩提的心，對萬物好奇，透過永生尋求終極自由。

《可憐的東西》去年在威尼斯影展捧走最佳電影金獅獎，由於賽制所限，金獅獎得主不能兼奪其他獎項，愛瑪史東被指因此失去封后機會，不少影評人讚揚《可憐的東西》是女性主義電影，將於2月29日在港上映。

《滯留生》達芬奪女配

導演阿歷山大比恩（Alexander Payne）與主角保羅基亞馬堤（Paul Giamatti）繼《酒佬日記》後再合作拍《滯留生》（The Holdovers），保羅擊敗《旺卡》添密菲沙洛米（Timothee Chalamet）、《大叔夢中人》尼古拉斯基治（Nicolas Cage）及《AIR》麥迪文（Matt Damon）等對手，贏得影帝。《滯》片講述脾氣暴躁的歷史老師（保羅基亞馬堤飾），1970年的聖誕假期被迫陪伴幾名寄宿學校無處可去的學生。

先後憑劇集《約翰亞當斯》及電影《Barney's Version》在金球獎拿過視帝和影帝的保羅基亞馬堤，以《滯留生》第3度奪「金」，他致謝時表示，「這是一齣關於老師的電影，我扮演老師，我的家人亦任職老師，他們都是好人、做好事，而且工作辛苦，值得大家尊重」。戲中飾演在越戰痛失兒子的飯堂主管達芬采蘭杜夫（Da'Vine Joy Randolph），亦首奪最佳女配角。

（第81屆金球獎頒獎禮）

相關字詞﹕達芬采蘭杜夫 愛瑪史東 保羅基亞馬堤 金球獎

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