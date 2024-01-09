《Barbie芭比》9提名僅摘兩金球 《奧本海默》5獎大捷 施利安稱帝

以Mattel經典玩偶為創作藍本的《Barbie芭比》與講述原子彈之父的《奧本海默》，去年7月21日在美國同期上映，網民發起「芭比海默」（Barbieheimer）運動，呼籲兩片一起捧場，締造雙贏局面，結果《Barbie》全球收14.4億美元（約112.3億港元），成為去年賣座冠軍，《奧》則累計9.5億美元（約74.1億港元）位列第3，由於兩片並非超級英雄類型，也非續集，被指振興了新冠疫情後疲弱的電影市道。

路蘭首奪最佳導演

金球獎賽果，「芭比海默」形勢卻懸殊；曾憑《潛行凶間》及《鄧寇克大行動》角逐最佳導演皆飲恨的基斯杜化路蘭（Christopher Nolan），終以《奧本海默》擊敗《Barbie芭比》姬達嘉域（Greta Gerwig）、《花月殺手》馬田史高西斯（Martin Scorsese）、《大師級愛情》畢利谷巴（Bradley Cooper）、《可憐的東西》尤格藍西莫（Yorgos Lanthimos）及《從前的我們》Celine Song，初嘗得獎滋味；他致謝時悲喜交集，「唯一一次站在這頒獎台是代《蝙蝠俠—黑夜之神》已故男星希夫烈達（Heath Ledger）領獎，當時心情複雜難受，說到一半已哽咽，幸羅拔唐尼在台下投以支持和愛護目光，情况就如現在一樣」。

兩羅拔爭男配 唐尼勝

羅拔唐尼昨日先拔頭籌，憑《奧本海默》獲頒最佳男配角，是繼《甜心俏佳人》及《神探福爾摩斯》後再奪金球獎。戲中演美國原子能委員會主席斯特勞斯的他，為配合角色外形，刻意減肥並以禿頭造型上陣；電影下半部聽證會重頭戲，更把角色的自卑、嫉妒、自以為是和心胸狹窄等缺點，發揮得淋漓盡致。羅拔上台領獎前發生小插曲，《花月殺手》羅拔狄尼路（Robert De Niro）亦有份角逐男配角，當頒獎嘉賓高呼「羅拔……」時，後者一度以為自己得獎，幾乎擺烏龍，幸他鎮定未有出醜。

《花月殺手》首名原住民影后

施利安梅菲（Cillian Murphy）2006年以《教我如何不愛媽》首度提名最佳喜劇或音樂男主角，結果敗北，今屆憑《奧本海默》大熱稱帝，擊敗《花月殺手》里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）、《大師級愛情》畢利谷巴（Bradley Cooper）等對手，心情難免激動。他先多謝導演「過去20年一直信任」，二人由《蝙蝠俠》三部曲、《潛行凶間》到《鄧寇克大行動》合作無間，今屆同時得獎，可謂別具意義，「當我首次踏入路蘭的片場，已知與別不同，他嚴格要求演員的精準度、專注度，甚至奉獻程度，所以在片場從來沒有椅子可坐」，引來哄堂大笑。

《Barbie芭比》來勢洶洶，結果雷聲大雨點小；金像導演馬田史高西斯新片《花月殺手》獲7項提名，亦僅得莉莉格斯桐（Lily Gladstone）封后，她擊敗《大師級愛情》嘉莉慕萊根（Carey Mulligan）等對手，成為首名美國原住民贏得金球獎最佳女主角。致謝時她先以原住民「黑腳」方言致辭，又感激其母努力把這種語言帶到課堂，她才有機會學習，雖然說得並不流利，「在這行業原住民演員過去要說英語對白，再由混音師補上原住民語言」；她稱這是歷史時刻，獎項不只屬於她，也屬於同片其他姊妹及像其母般一直為後人努力；莉莉其後再向馬田及飾演她丈夫的里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）道謝，「你們都在改變，多謝成為我的盟友」。

（第81屆金球獎頒獎禮）