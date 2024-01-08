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娛樂

荷李活影評人協會頒獎禮 《Barbie芭比》奪8獎大捷

【明報專訊】前身為荷李活影評人協會的荷李活創意聯盟（HCA），前日舉行第7屆頒獎禮，並把獎項易名為阿斯特拉獎（Astra Awards）；去年全球最賣座的《Barbie芭比》贏得最佳電影、原創劇本等8獎，片中演芭比的瑪歌羅比（Margot Robbie）與《花月殺手》莉莉格斯桐（Lily Gladstone）瓜分影后；飾演芭比男友肯尼的賴恩哥斯寧（Ryan Gosling）摘下最佳男配角。《滯留生》（The Holdovers）保羅基亞馬堤（Paul Giamatti）和達芬采蘭杜夫（Da'Vine Joy Randolph）分別稱帝及贏得最佳女配角；基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）憑《奧本海默》捧走最佳導演，《奧》片還贏得最佳攝影、配樂及音響合共4獎。

《墮下的對證》贏得最佳國際電影，女主角珊迪娜許勒（Sandra Huller）獲封最佳國際影后，國際影帝落在《卡珊卓》（Cassandro）加爾加西亞般奴（Gael Garcia Bernal）身上。宮崎駿憑《蒼鷺與少年》拿下最佳國際電影人殊榮；《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》奪最佳動畫、視覺效果，希莉辛菲（Hailee Steinfeld）憑該片贏得最佳聲音演出。在Netflix上架的《後來》、《神啊，你在嗎？》及《大師級愛情》，分別捧走最佳短片、最佳喜劇電影及最佳髮型化妝。《殺神John Wick 4》拿下最佳動作電影及剪接兩獎，《人工殺姬》獲頒最佳恐怖電影，《我仍是我米高霍士》奪最佳紀錄片。最佳整體演出落在音樂電影《紫色》身上，《可憐的東西》（Poor Things）則贏得最佳服裝設計。

相關字詞﹕奧本海默 Barbie芭比 荷李活影評人協會頒獎禮

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