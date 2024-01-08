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娛樂

《FML》熱賣620萬張揚威韓國金唱片 Seventeen大贏家奪4獎

【明報專訊】有韓國「格林美」之稱的第38屆金唱片大獎前晚在印尼雅加達舉行頒獎禮，實體專輯至高榮譽大獎由男團Seventeen奪得，兼獲十大最佳專輯和串流音樂獎，加上3名成員另組小分隊「夫碩順」亦有斬穫，令到他們橫掃4獎成為今屆大贏家；串流音樂至高榮譽大獎落在新晉女團NewJeans手上，同時包辦最佳串流音樂獎，所屬經理人公司ADOR的首席執行官閔熙珍亦獲頒最佳製作人，成績僅次於Seventeen。

第38屆金唱片大獎移師印尼舉行頒獎禮，請來《犬系戀人》男星車銀優與歌手成始璄擔任司儀；實體專輯至高榮譽大獎過去連續6屆由防彈少年團（BTS）奪得，今年改為Seventeen勝出，去年推出迷你專輯《FML》累計銷量620萬張，刷新K-Pop史上最暢銷專輯紀錄，並奪得今屆金唱片實體專輯至高榮譽大獎，隊長S.COUPS致謝時特別提到因傷缺席的成員淨漢，「雖然他不在場，但在我心中，淨漢仍與我們在一起」；珉奎則說：「Seventeen出道至今每年都有參加金唱片，今屆終於捧得大獎，我感到光榮也很自豪。」

《FML》勇奪大獎之餘，同時贏得十大最佳專輯，收錄大熱歌曲《Super》兼獲十大最佳串流音樂獎，加上Seventeen成員勝寬、DK及Hoshi另組小分隊「夫碩順」，亦憑《Fighting》包辦同一獎項，Seventeen今屆可謂大豐收。其餘獲頒最佳串流音樂獎包括女團NewJeans《Ditto》、LE SSERAFIM《Unforgiven》、IVE《I Am》、(G)I-DLE《Queencard》、STAYC《Teddy Bear》、女歌手Jisoo《Flower》、男歌手柾國《Seven》及朴宰正《Let's Say Goodbye》。另外，Jisoo與男歌手林英雄分別贏得人氣獎。Seventeen《FML》之外，獲頒十大最佳專輯的包括男團Zerobaseone《Youth in the Shade》、ENHYPEN《Dark Blood》、Tomorrow×Together《The Name Chapter: FREEFALL》、NCT Dream《ISTJ》、Stray Kids《5 Star》、女團LE SSERAFIM《Unforgiven》、IVE《I've Mine》、aespa《My World》及男歌手柾國《Golden》。去年出道的Zerobaseone與女團Fifty Fifty同時成為年度新人獎得主，Stray Kids則兼奪全球K-Pop藝人獎。

相關字詞﹕羅暎錫 柾國 LE SSERAFIM 金唱片大獎

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