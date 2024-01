《FML》熱賣620萬張揚威韓國金唱片 Seventeen大贏家奪4獎

第38屆金唱片大獎移師印尼舉行頒獎禮,請來《犬系戀人》男星車銀優與歌手成始璄擔任司儀;實體專輯至高榮譽大獎過去連續6屆由防彈少年團(BTS)奪得,今年改為Seventeen勝出,去年推出迷你專輯《FML》累計銷量620萬張,刷新K-Pop史上最暢銷專輯紀錄,並奪得今屆金唱片實體專輯至高榮譽大獎,隊長S.COUPS致謝時特別提到因傷缺席的成員淨漢,「雖然他不在場,但在我心中,淨漢仍與我們在一起」;珉奎則說:「Seventeen出道至今每年都有參加金唱片,今屆終於捧得大獎,我感到光榮也很自豪。」

《FML》勇奪大獎之餘,同時贏得十大最佳專輯,收錄大熱歌曲《Super》兼獲十大最佳串流音樂獎,加上Seventeen成員勝寬、DK及Hoshi另組小分隊「夫碩順」,亦憑《Fighting》包辦同一獎項,Seventeen今屆可謂大豐收。其餘獲頒最佳串流音樂獎包括女團NewJeans《Ditto》、LE SSERAFIM《Unforgiven》、IVE《I Am》、(G)I-DLE《Queencard》、STAYC《Teddy Bear》、女歌手Jisoo《Flower》、男歌手柾國《Seven》及朴宰正《Let's Say Goodbye》。另外,Jisoo與男歌手林英雄分別贏得人氣獎。Seventeen《FML》之外,獲頒十大最佳專輯的包括男團Zerobaseone《Youth in the Shade》、ENHYPEN《Dark Blood》、Tomorrow×Together《The Name Chapter: FREEFALL》、NCT Dream《ISTJ》、Stray Kids《5 Star》、女團LE SSERAFIM《Unforgiven》、IVE《I've Mine》、aespa《My World》及男歌手柾國《Golden》。去年出道的Zerobaseone與女團Fifty Fifty同時成為年度新人獎得主,Stray Kids則兼奪全球K-Pop藝人獎。