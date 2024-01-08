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娛樂

昔日拍戲談情說愛 任達華新片演吳家麗兒子被考起

【明報專訊】任達華、吳家麗、吳卓羲與張建聲等主演電影《源生罪》昨日於銅鑼灣舉行首映禮，吳家麗與任達華昔日演情侶有不少親密談情說愛戲，今次片中演母子，任達華笑言被考起，又大讚吳家麗性感女神地位無人代替，神級演技可放入教科書。40歲張建聲早前在社交網宣布與24歲工展小姐曾嘉晴拍拖，被指發展「父女戀」，他認為感情穩定又見過家長便講出來，承認有結婚打算，但不會為結而結，笑言女友小他16歲，相信對方等得。

記者：林祖傑

任達華（華哥）表示《源生罪》故事以家庭為主，他與吳卓羲有很多對手戲，戲中為保護家人去到好盡，宣揚對家人的愛。華哥表示現實中同樣重視家庭，「雖然科技發達，我仍建議大家多些寫信和親人溝通，我文筆不好，不過都經常寫信和畫畫給女兒」。

華哥稱這套戲最難忘是與當年經常演情侶的吳家麗再合作，不過今次對方演他的母親，有點被考起，「她的性感女神位置冇人可代替，估不到她演我阿媽，我對着她演戲的眼神應該點呢？和她講想起以前一起談情說愛的畫面，都唔知點算，要放低好多嘢，當自己新人去演，大家在戲中會發現她的神級演技，真係可以擺入教科書」。

張建聲公開戀情無跟女友商量

張建聲早前在社交網宣布與24歲工展小姐曾嘉晴拍拖，被指發展「父女戀」，他表示因想過年前冲喜一下，公開戀情沒有與女友商量，覺得既然拍了年半拖，感情十分穩定，又見過家長，感覺到就講出來，免得在街上被看到又要解釋。是否有結婚打算？他承認，「今年40歲，係想結婚，之前為拍戲一直增肥和減肥，開始覺得新陳代謝比較慢，自問到50歲唔知仲有冇力湊小朋友。但不會為結而結，當我事業穩定，可以照顧所有屋企人就可以，和女友年齡相距16年，『父女戀』嘛，女朋友等得嘅」。他覺得無論是什麼性別、人種、年紀，有感覺就是這樣，最緊要不犯法。

吳卓羲為親人不介意被「集郵」

吳卓羲因參加綜藝節目《披荊斬棘2》於內地人氣急升，早前他到中山出席侄女婚禮被賓客爭相「集郵」。他說：「我特登上去的，細細個要坐10幾個鐘頭車，都肯上去和這班堂哥玩，感情維繫到現在，一定要跟他們見面。」問何時輪到他成家立室？他只道：「盡力啦！」

相關字詞﹕源生罪 張建聲 吳卓羲 吳家麗 任達華

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