無綫50人亮相百萬行超ViuTV 陳曉華「鵝公喉」鬧笑話

失聲配音工作押後

陳曉華以「鵝公喉」聲線受訪，走音爆出一句「來任砌（飲茶）好開心」鬧笑話，她即時清喉更正：「相隔4年再參與晨早慈善步行，知道活動後能跟一眾藝人飲茶好開心。」她解釋失聲因日前參加公司盆菜宴玩得太盡興，企上櫈大叫打氣，加上最近生日跟朋友分批聚會慶祝所致，透露失聲後影響劇集配音工作押後，「我實在太喜歡說話，可能早前到內地拍《巾幗梟雄之懸崖》兩個月，太認真工作，沒有機會說話」。 她笑言工作忙碌，流失所有異性朋友和追求者，「朋友說我工作時間不定，男仔好難追」。陳曉華表示感情方面隨緣 ，還有一些青春，生日願望是有份參演的劇集播映時會受歡迎。

郭柏妍想爭最佳衣著

郭柏妍明白陳曉華失聲苦况，她早前到廣州拍旅遊節目，玩機動遊戲受驚大叫，剛經歷完失聲康復。她憑《破毒強人》角逐台慶頒獎禮最佳女配角，被問有沒有信心？郭柏妍笑說：「很有信心其他人攞獎，我見好多演員都投票給高海寧。」她會打扮靚靚參加盛會，爭奪最佳衣著獎，但選戰衣出現選擇困難症；去年最佳衣著獎得主陳曉華自薦做軍師幫她揀衫。

郭珮文初次見識百萬行大場面感榮幸，慶幸拍新劇《法證先鋒6 倖存者的救贖》訓練有素，已適應清晨起牀開工。初次拍劇的她稱非常開心，演黃宗澤下屬，二人有不少對手戲，「間中有NG，有時個腦會短路，望住黃宗澤講不出對白」。是否見到黃宗澤觸電？她聞言不停傻笑。下次跟對方演情侶獻熒幕初吻？郭珮文不斷點頭傻笑。

娟姐自薦做童養媳

陳安立第七年參與百萬行，覺得是開心活動，步行後可趁機跟同事飲早茶。練美娟（娟姐）剛度過34歲生日，表示由聖誕節開始連續慶祝兩星期至聲沙。陳安立被娟姐追問生育計劃，他說：「努力中，我和太太（林希靈）都喜歡小朋友。」想生龍B？陳安立說：「趕得切嗎？如果小朋友和我差不多日子生日都幾好，情人節都可以，不過聽人說龍BB競爭很大，要出色的姨姨照顧他。」

娟姐笑言可以做童養媳，她本身對結婚生仔抱隨緣心態，暫時未找到合適結婚對象，若有好消息會向大家公布，也不抗拒先生小孩。陳安立即說：「我結婚時她做婚宴司儀，那我就不能做她的婚禮司儀？」娟姐笑說：「若我生B都會搞百日宴。」

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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