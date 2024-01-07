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娛樂

【開箱】《無邪之境》 人與大自然的距離

【明報專訊】近年日本在國際舞台大放異彩的導演，非濱口龍介莫屬，尤其2021年開始，先是《偶然與想像》贏得第71屆柏林影展評審團大獎銀熊獎，同年再以《Drive My Car》在第74屆康城影展捧走最佳劇本、費比西國際影評人等3獎，翌年再拿下奧斯卡最佳國際電影；去年9月第80屆威尼斯影展，濱口龍介以《無邪之境》摘下評審團大獎，短短幾年囊括世界三大影展獎項，《無》片也突破過往風格，與作曲家石橋英子再合作，譜寫有關人與大自然距離的散文詩。

發展豪華露營區 村民反對

《無邪之境》講述居於長野縣諏訪小村莊的父親巧（大美賀均飾）與女兒花（西川玲飾），本來過着順應自然的平凡日子，但發展商企圖在村內興建豪華露營區，嚴重影響村民賴以為生的水源和自然生態，父女倆原本恬靜簡樸的生活亦因而改寫。

濱口龍介擅長在日常生活發掘戲劇效果，但有時風格迥異，像改編村上春樹小說的《Drive My Car》，結構綿密緊湊，《偶然與想像》3個段落卻看似鬆散隨意，濱口龍介透過新片《無邪之境》似乎嘗試找尋新路向，風格也介乎兩部前作之間。電影開始觀衆看到巧與花父女的日常，前者在村裏過最基本的生活，在皚皚白雪的大冷天，每天劈柴供壁爐取暖之用；為當地的烏冬店服務，到溪澗取水再運到店裏。但巧有時很健忘，會忘記接女兒花放學，讓只有8歲的她獨自步行回家。這村莊也看似寧靜平和得不用擔心一名小女孩獨自上下課，故事發展下去又是否如此？

劃破這條村莊寧靜的是經營藝人管理公司的發展商，計劃在村莊附近開設豪華露營區，安排員工高橋（小坂龍士飾）和黛（澀谷采郁飾）到村裏給居民講解發展計劃，其間高橋看似有點傲慢，稱來豪華露營區度假的旅客，會帶給村莊經濟效益，卻被村民連環點出安排的矛盾與漏洞；譬如既然旅客都會在營區燒烤，又如何為烏冬店帶來生意？若管理員不是通宵值班，又怎樣確保旅客不會滋擾到村民？而且燒烤生火也帶來山火之虞。最重要是村民指出豪華營地的化糞池將污染水源，根本對他們百害而無一利。

結尾顛覆觀衆預想

巧在會上同時表明，自己及其他村民也不是原住民，該地是戰後政府計劃開墾，因此巧的先輩到來耕作，某程度而言也是外來者及破壞了大自然。巧表面看似不像另一年輕村民般激進及抗拒發展商進駐，但其後他對高橋和黛再來訪時先表明不需要錢，也以不喝酒為由回絕他們奉上的禮物。

經過被村民質問到啞口無言，高橋和黛回到東京跟老闆視像會議，發現豪華露營這門生意急速增長，發展商不欲為人後，而且最重要一點是已拿了政府在新冠疫情後的補貼，計劃必須實行，於是吩咐高橋和黛再訪村莊，並說服巧擔任管理員。

在路上透過高橋和黛的對話，兩人其實不如最初在村民見面會的傲慢，反而有點厭倦這份工作。當到達村莊再見巧，隨他到溪澗拿水，或者高橋學習斬柴，成功後的欣喜若狂；甚至當發現花失蹤，高橋自告奮勇陪伴巧搜索，似乎兩個城市人都嚮往及適應了大自然的生活。劇情發展到此，濱口龍介卻顛覆了觀衆的預想，一如想透過豪華露營「享受」田園生活的旅客，其實要付出代價，只是這個代價由誰來結帳？

上映日期：12月28日

相關字詞﹕澀谷采郁 小坂龍士 西川玲 大美賀均 開箱 濱口龍介 無邪之境

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