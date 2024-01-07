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娛樂

NMIXX首度訪港恨食蛋撻

【明報專訊】韓國女團Twice的同門師妹NMIXX，昨晚起一連兩日在香港亞洲國際博覽館舉行迷你演唱會。初次來港的6名成員Sullyoon、Lily、Jiwoo、Haewon、Kyujin及Bae，開騷前跟香港傳媒會面。Kyujin稱之前為新碟巡迴做宣傳時沒到訪香港，所以今年開騷第一站就選定香港，以補償粉絲。她們稱來港想遊覽主題公園及品嘗蛋撻。據悉前日有不少網民「野生捕獲」NMIXX到中環觀光。

NMIXX表示每次演出與粉絲之間的互動，均讓她們十分感動與難忘，今次特別為香港粉絲學習廣東話，如「好開心識到你」、「心想事成」及「我愛你」，誠意十足。她們透露為活動準備了有趣的舞步，敬請期待。Lily透露她們同一首歌的舞步有多個不同版本，綵排時一度混淆。

下月22日是NMIXX成軍兩周年，她們表示兩年來成長不少，舞台表現與魅力也有增長，Jiwoo稱想與成員在宿舍開派對慶祝兩周年。談到今年工作大計，NMIXX稱本月15日會推出新專輯，並計劃到世界各地跟粉絲見面。Bae透露新碟主打歌MV有下水戲，「長時間在水中拍攝，上水時發現外面下起初雪，心情即變好。」

NMIXX所屬事務所JYP娛樂老闆朴振榮，早前開設社交互動平台Bubble帳戶，成員Bae自爆第一時間訂閱，看到他留言說「請大家成為我的靈魂伴侶」，還收到對方給她的生日祝福，十分開心。

記者：蘇珮欣

相關字詞﹕韓國女團

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