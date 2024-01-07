林智樂連奪新人獎 想試新形象 詹天文苦練跳唱不忘學業

Windy說：「第一首派台歌《沒有你的新學期》較貼近自己學生身分和年齡，走校園風靜態路線，第二首《大雕刻家》是跳唱快歌，隨強勁音樂節奏又要rap，兩首歌風格截然不同，為歌迷帶來新鮮感。」擅長唱抒情歌的Felix說：「去年兩首派台歌《忘記趁早》和《澀谷駅前等》，都是我一直好欣賞的音樂人澤日生作曲，他早期作品有《富士山下》、《年度之歌》及《搜神記》都令人留下深刻印象，旋律優美，希望我的作品也可以引起大家共鳴。」

Windy擺脫17歲少女味

Windy形象乖巧文靜，演繹快歌《大雕刻家》突破以往風格，MV中擺脫17歲少女味，跟舞蹈員勁舞時扭動22吋蛇腰，令人眼前一亮。Windy說：「女團舞步講求默契，獨唱歌就要盡量突出自己優點。此歌既要表達出力量感和誘惑，重點是唱出一種有自我態度和節奏感強的rap，配合收放自如的舞步相得益彰。錄歌前我不停聽外國歌手唱此類型的作品，又參考韓國女團風格，再重複練習rap，到最有信心時才錄音。」

Felix爭取演出機會賺經驗

Felix參賽時已知Windy唱得又跳得，認為她動靜皆宜；他自覺適合走文青路線，繼續以細膩深情演繹作品，最開心是赴日本東京拍攝《澀谷駅前等》MV，「首歌只花一日半時間拍攝，在澀谷最繁忙的地標和大街小巷取景，還可乘機逛我覺得有助療癒心靈的唱片舖。完成工作後逗留多幾日，去了富士山、新宿及銀座，聽歌手busking，亦留意日本人的衣著配搭潮流，現在好多新一代男歌手都有化妝、畫眼線、穿耳洞及塗指甲油等，大家都花心思打扮，做藝人應該試不同形象，我也不介意」。

Felix透露有嘗試作曲，不過暫未感滿意，待日後對作品滿意才發布。他希望透過拍劇演戲，學習以角色身分體驗世界，豐富自己的人生歷練，更容易投入演繹不同層次的情感，使歌聲更有感染力，「我仍是新人，好多事仍在摸索階段，除主攻唱歌，當然想拍劇、擔任主持及參與綜藝等，樣樣都想嘗試，每個機會都可以賺取經驗」。Windy與Felix的心態略為不同，她目前最想集中精神應付DSE，跟好姊妹鍾柔美一樣以學業為先，待考完試才計劃下一步。

記者：林蘊兒

場地：Studio Meta

林智樂/髮型：Hugo Poon@PRIVATE i SALON