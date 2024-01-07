明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

林智樂連奪新人獎 想試新形象 詹天文苦練跳唱不忘學業

【明報專訊】2021年參加無綫《聲夢傳奇》的詹天文（Windy）與林智樂（Felix），入行後獲公司安排唱劇集主題曲或片尾曲爭取經驗，去年他們各有兩首個人單曲面世，齊齊入圍角逐樂壇新人獎。林智樂在商台叱咤頒獎禮獲生力軍銀獎，並與詹天文在新城勁爆頒獎禮齊獲勁爆新人。對於《聲夢》人氣王炎明熹（Gigi）在樂壇取佳績，他們未感壓力，依照自己步伐先打好基礎。

Windy說：「第一首派台歌《沒有你的新學期》較貼近自己學生身分和年齡，走校園風靜態路線，第二首《大雕刻家》是跳唱快歌，隨強勁音樂節奏又要rap，兩首歌風格截然不同，為歌迷帶來新鮮感。」擅長唱抒情歌的Felix說：「去年兩首派台歌《忘記趁早》和《澀谷駅前等》，都是我一直好欣賞的音樂人澤日生作曲，他早期作品有《富士山下》、《年度之歌》及《搜神記》都令人留下深刻印象，旋律優美，希望我的作品也可以引起大家共鳴。」

Windy擺脫17歲少女味

Windy形象乖巧文靜，演繹快歌《大雕刻家》突破以往風格，MV中擺脫17歲少女味，跟舞蹈員勁舞時扭動22吋蛇腰，令人眼前一亮。Windy說：「女團舞步講求默契，獨唱歌就要盡量突出自己優點。此歌既要表達出力量感和誘惑，重點是唱出一種有自我態度和節奏感強的rap，配合收放自如的舞步相得益彰。錄歌前我不停聽外國歌手唱此類型的作品，又參考韓國女團風格，再重複練習rap，到最有信心時才錄音。」

Felix爭取演出機會賺經驗

Felix參賽時已知Windy唱得又跳得，認為她動靜皆宜；他自覺適合走文青路線，繼續以細膩深情演繹作品，最開心是赴日本東京拍攝《澀谷駅前等》MV，「首歌只花一日半時間拍攝，在澀谷最繁忙的地標和大街小巷取景，還可乘機逛我覺得有助療癒心靈的唱片舖。完成工作後逗留多幾日，去了富士山、新宿及銀座，聽歌手busking，亦留意日本人的衣著配搭潮流，現在好多新一代男歌手都有化妝、畫眼線、穿耳洞及塗指甲油等，大家都花心思打扮，做藝人應該試不同形象，我也不介意」。

Felix透露有嘗試作曲，不過暫未感滿意，待日後對作品滿意才發布。他希望透過拍劇演戲，學習以角色身分體驗世界，豐富自己的人生歷練，更容易投入演繹不同層次的情感，使歌聲更有感染力，「我仍是新人，好多事仍在摸索階段，除主攻唱歌，當然想拍劇、擔任主持及參與綜藝等，樣樣都想嘗試，每個機會都可以賺取經驗」。Windy與Felix的心態略為不同，她目前最想集中精神應付DSE，跟好姊妹鍾柔美一樣以學業為先，待考完試才計劃下一步。

記者：林蘊兒

場地：Studio Meta

林智樂/髮型：Hugo Poon@PRIVATE i SALON

相關字詞﹕林智樂 詹天文

上 / 下一篇新聞