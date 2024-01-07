明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

馬國明佛系爭視帝 調理身體準備造人 坤哥選情告急 吳若希明輸照拉票

【明報專訊】無綫《萬千星輝頒獎典禮2023》本月14日在澳門舉行，各個獎項競爭激烈。前晚於將軍澳電視城舉行「TVB職藝員新春盆菜宴2024」第2場，出席藝人有角逐視帝的馬國明與陳展鵬、爭視后的吳若希，以及角逐最佳男配角及飛躍進步男藝員的吳業坤（坤哥）等。馬國明貫徹怕尷尬不為自己拉票作風，只為主演的4部劇集拉票。吳若希與吳業坤十分進取，自備號碼帶及宣傳單張拉票，齊稱選情告急。陳展鵬撐吳若希奪視后，認為公司要多給機會新人。

記者：林祖傑

馬國明、陳展鵬、吳若希、吳業坤等一眾藝人前晚出席無綫盆菜宴，眾角逐台慶頒獎禮獎項的藝人積極趁機拉票。馬國明憑《新聞女王》爭視帝，跟往年一樣不為自己拉票，只為參演劇集拉票，他說：「當然不是贏梗，我覺得為自己拉票是好尷尬的事，因為票是觀眾投的，但我會幫《隱形戰隊》、《法言人》、《新聞女王》及《破毒強人》拉票，自己角逐的獎項就等觀眾投票或高層決定，我不會投票給自己，覺得無獎攞咪戥人開心囉！到我有獎攞，別人就會戥我開心。」

新婚馬國明表示與太太湯洛雯聖誕節盡享美食，日前開始做運動keep fit。是否練好身子開始造人大計？他說：「我們經常都話好歡迎上天給予我們這份禮物，好樂意接受，當然要調理好身體先，尤其是女仔，太太現在都食得好健康。」他指雙方家長沒給予壓力。

陳展鵬：爭獎年年都有信心

陳展鵬表示每年都會為自己拉票，亦會幫《香港人在北京》的拍檔拉票，透露已投票給同劇吳若希，看好對方奪視后。他說：「她真的發揮得好好，好多朋友都發現她原來咁好笑，我覺得她有機會，其他對手都好，但覺得公司有時都要畀啲機會其他新人，她演戲方面算是新。」他希望自己角逐的獎項可以攞晒，「爭獎年年都有信心，如果無信心，支持我的人咪跌晒眼鏡，變了不支持我！」

吳若希：不知會否有下次

吳若希與坤哥為拉票相當進取，戴投票號碼帶及自備宣傳單張，吳若希說：「我長期選情告急，因為是第一年獲提名最佳女主角，亦不知是否最後一年，雖然勝出機會渺茫，但都會積極拉票，因真的不知會否有下次，我的『政綱』是繼續發揮諧星潛能。與佘詩曼爭獎無壓力，因為毫無懸念，她一定會贏。」她表示除投了自己一票，視帝已投給劇中老公陳展鵬。坤哥憑《香港人在北京》入圍最佳男配角，同時角逐飛躍進步男藝員，他帶來宣傳易拉架，稱這麼出力，因自覺是14年來工作上最好成績的一年，所以想落力點，讓大家感受他付出的努力。

相關字詞﹕吳若希 吳業坤（坤哥） 陳展鵬 馬國明

上 / 下一篇新聞