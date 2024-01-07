孫燕姿胞妹斷絕姊妹關係 「在陰影活了20多年」

「不想捲進粉絲議論與揣測」

孫燕美寫道︰「生日前一天，只是想對認識我的人說幾句話。自從2019年跟某某人的關係已經很淡，過去3年試着某種方式與她溝通，我已經累了。從今天起，只想說的是，我在陰影活了20+年。過去不容易，到了現在，今天起只想找個釋放。我不是名人，但之前活的好像也不是私人的身分，我只想說我跟某某人從此不再是姊妹關係。也不想捲進粉絲的議論、各種揣測，每個人也不容易。」

孫燕美表示只想平靜過生活，前半生不容易，後半生請允許她為自己的生活有個人權利，定義自己，她說：「這40來年如果我以妹妹的身分做的不妥，我為此道歉。對於我的傷害，有意或無意，我也希望有一天傷害我的人能夠從中學習，也找到平靜。那是最誠心對理解我的人表示一萬個感激。祝你們每個人在這一年真實地對待自己，也祝生活圓滿、幸福。」

孫燕美發表斷絕姊妹關係後，引起各種猜測。有網民從孫燕美過往的發文，認為導致姊妹不和，是孫燕美長年在家姐的光芒下生活壓力大，常被比較及關注，影響個人生活。

網民猜孫燕美不滿父母偏愛家姐

還有猜她們的父母較偏愛孫燕姿，因孫燕美曾指父親常陪在孫燕姿身邊，令她羨慕。有網民留言：「姊妹也是父母帶來的朋友。」孫燕美回覆：「以前也是最要好的朋友，天下無不散之筵席。」

娛樂組