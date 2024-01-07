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娛樂

伍仲衡結婚5大承諾 生B問准太太 婚禮星光熠熠 炎明熹陳曉東許志安到賀

伍仲衡結婚向愛妻作5大承諾 奉上所有收入 不單獨約異性

【明報專訊】50歲音樂人伍仲衡去年1月6日向女友徐麗芬（Ida）求婚成功，昨日求婚一周年拉埋天窗，於紅磡的酒店舉行婚禮。一對新人下午穿中式禮服、裙褂向家人斟茶，傍晚6時換上西式禮服、婚紗舉行證婚儀式，晚上設婚宴筵開逾50席。伍仲衡對太太許下5大承諾，強調會專一，將全部收入交給太太，他大讚太太精打細算，是好老婆。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

婚禮場外擺放一對新人的甜蜜婚照，兄弟姊妹團成名員有吳業坤（坤哥）、布志綸、區永權、劉威煌、J.Arie（雷深如）等。簽紙儀式前，伍仲衡手拖新娘出場，首先深情獻唱《今生今世》，並許下5大承諾，表示以後對太太一心一意，除了將收入100%交給太太，亦不會跟異性朋友單獨約會，有好東西會先讓太太品嘗，每日起牀也唱一首歌給太太聽。好友周國豐說他去年1月6日求婚，今年1月6日結婚，那就明年1月6日生仔。伍仲衡笑言要看情况，要先問准太太。完成交換戒指儀式，一對新人在台上甜蜜咀嘴。

拍拖已奉上收入

伍仲衡之後獨自接受傳媒訪問，他表示太太不習慣面對傳媒鏡頭，但要多謝她默默在背後支持，尤其籌辦婚禮付出很大。婚禮沒安排玩新郎部分？他笑言不想累兄弟姊妹團早起，故改為玩音樂，「這場婚宴像我的個人演唱會，疫情後今（昨）晚可以跟親友聚會，好開心」。他又指婚禮上的5大承諾一定會兌現，「其實拍拖兩年，我早已將收入存入她戶口，然後每月問她拿零用錢，她真是好老婆，為我精打細算。以後我除了媽咪，肯定不會跟異性單獨約會，對太太專一，就是愛的宣言」。

否認太太懷孕

伍仲衡稱與太太交換戒指一刻，場面感動，「去年求婚，太太都眼濕濕，為了加強甜蜜回憶，特別為太太創作求婚歌《你是我最精彩的旋律》，並交由好兄弟布志綸獻唱，相信會為太太再帶來感動畫面」。不過他自認酒量淺，要靠一班兄弟姊妹團幫手頂酒，但取笑坤哥可能較早飲醉。伍仲衡前日公開婚照，Ida穿婚紗被指肚凸凸疑似有喜，他在YouTube開直播時否認太太懷孕，「得啖笑，我才是肚凸那個！」之後Ida現身，跟伍仲衡讓傳媒拍照。

坤哥為新娘擋酒

坤哥與布志綸表示當兄弟姊妹團身負重任，布志綸會在婚宴開場時獻唱，坤哥則為新娘擋酒。對於伍仲衡指坤哥會很早醉，坤哥笑說：「不是嘛！不過我擺婚宴時請100人，自己飲醉，今晚現場有近600賓客，我會努力。」布志綸被委任唱求婚歌，他大讚新郎為愛妻作歌且寫得好好，所以錄歌時都希望表達到兩人的甜蜜畫面，「其實首歌幾肉麻，對我來講是挑戰，要唱到不肉麻又要甜蜜」。談到不設玩新郎環節，坤哥說：「留番下個朋友。」布志綸笑稱新娘明智，預知兄弟團不會幫新郎擋駕，避免老公被玩。兩人笑指不需要教伍仲衡洞房，但可以分享夫妻相處之道。

陳曉東分享湊仔經

陳曉東為參加婚禮特意縮短新加坡旅遊行程，還準備大利市做賀禮，他說：「伍仲衡第一首創作歌《愛你躲你》是我演繹，當時我們已經結緣，直至近兩年多合作，才重新認識他，以前他做幕後，不知道他的容貌。（會否傳授生B秘方？）不用我教，他有分數，不過湊仔經我就可以分享。」

一對新人在圈中人緣甚佳，獲數十圈中好友到賀，包括薛家燕、曾志偉、許志安、炎明熹、陳曉東、蕭正楠、向海嵐、黎瑞恩、方力申、阮兆祥、王馨平、何嘉莉、鄭俊弘、何雁詩、黃浩然、江若琳、蕭唯展、林志美、李麗霞，肥媽、周國豐、周吉佩、吳大強、支嚳儀及姚焯菲與爸爸。

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相關字詞﹕陳曉東 炎明熹 許志安 徐麗芬（Ida） 伍仲衡

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