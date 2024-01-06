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娛樂

楊紫瓊新劇《孫家兄弟》首播 關繼威拍新片

【明報專訊】《奇異女俠玩救宇宙》去年在奧斯卡橫掃7獎成為大贏家，包括女主角楊紫瓊成為奧斯卡首位亞裔影后，片中扮演其夫的《魔域奇兵》關繼威，亦捧走最佳男配角殊榮。楊紫瓊封后後主演的《西遊ABC》去年在Disney+推出，另一新劇《孫家兄弟》（The Brothers Sun）昨日在影視串流平台Netflix播出，首映禮前天在洛杉磯舉行。

《孫家兄弟》講述Eileen與兒子Bruce在洛杉磯生活，當長子Charles來訪，Bruce才知道家人是台北的著名黑幫，而且父親遭殺害，Charles此行正是要保護媽媽及胞弟。扮演Eileen的楊紫瓊昨日現身首映禮，分別飾演Bruce和Charles的李松璞和錢裕揚亦到場，「三母子」重逢，楊紫瓊作狀扭兩名兒子的耳朵，十分搞笑。另外，楊紫瓊亦成為集郵對象，《孫》劇監製畢科卓（Brad Falchuk）的太太兼《寫我深情》金像影后桂莉芙柏德露（Gwyneth Paltrow）及Netflix行政總裁薩蘭多斯（Ted Sarandos），均不放過與她合照的機會。

另一方面，《殺手列車》導演大衛雷奇（David Leitch）監製的動作新片《With Love》，將由關繼威擔正，曾拍攝《殺神夜》的武術指導及副導演祖拿芬尤西比奧（Jonathan Eusebio）首次正式執導。此片亦是關繼威繼《洛基2》後另一新作。

相關字詞﹕影視串流平台Netflix 關繼威 孫家兄弟 楊紫瓊

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