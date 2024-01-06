棕櫚泉電影頒獎禮群星雲集 梅麗讚《芭比》去年拯救電影同業

棕櫚泉電影節每年都會舉行頒獎禮表揚過去一年有傑出成就的電影人，梅麗史翠普負責頒發國際明星獎給《大師級愛情》嘉莉慕萊根（Carey Mulligan）。兩人出場前，兄妹檔音樂人Finneas O'Connell和Billie Eilish憑《Barbie芭比》歌曲《What Was I Made For?》獲頒主席獎；其後梅麗甫上台即表示《Barbie芭比》拯救了去年夏天的電影圈及所有人的工作；她又指Billie Eilish的《What Was I Made For?》帶給不同世代、性別的人無數歡樂。Billie Eilish致謝時則把獎項獻給「曾感到絕望及害怕存在」的所有人。

施利安梅菲愛瑪史東奪男女演員成就獎

獲頒男演員成就獎的《奧本海默》施利安梅菲（Cillian Murphy），從片中拍檔羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）手上接過獎項。羅拔自言沒準備講稿，也不會為自己找藉口，聲稱因假期而分心，患了感冒，又發生了兩次地震，挑起了嚴重的地震焦慮，其後才開始表揚施利安，「作為從影超過20年的演員，他真是個例外，圈中沒人會討厭他」；他指施利安人很好，演出也從不失誤。施利安「禮尚往來」，讚羅拔「為人善良、富同情心、慷慨、有趣，與他合作得最開心」。施利安表示過去20年跟《奧本海默》導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）合作無間，是改變了人生的一種體驗，稱當接到《奧》片劇本，深知「可能是演藝生涯難得一次的演出機會」。最後施利安多謝家人的支持，「三分之二的家人坐在台下，被迫留低一個在家，因他要考試，但真的多謝他們（家人），在拍攝《奧》片時容忍我」。

瑪歌羅比（Margot Robbie）和亞美利卡法拉娜（America Ferrera）負責頒發年度導演獎給《Barbie芭比》姬達嘉域（Greta Gerwig）；《花月殺手》男女主角里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）及莉莉格斯桐（Lily Gladstone）則獲頒先鋒獎，場面星光熠熠。另外，愛瑪史東（Emma Stone）憑新片《可憐的東西》（Poor Things）獲頒女演員成就獎，並從片中拍檔馬克路法奴（Mark Ruffalo）及威廉達福（Willem Dafoe）手上接過獎項。愛瑪對可持續有新嘗試及得到選擇工作的機會，表示感恩；她憶述20年前剛入行曾與電影公司高層開會，「對方當時表示對男演員而言，演藝事業是馬拉松，不是短途賽；在他而言，女人就只能跑短途，不會是馬拉松選手。我知道這全是垃圾意見，因為大部分行內我仰望的女性，今日還在這場內，也證明了年月逝去，生活和工作只會變得更有趣及更充實」。