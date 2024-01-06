許濤宣布TVB加薪激勵士氣 曾志偉：今年不裁員兼增聘人手

記者：鍾一虹

許濤致辭時說：「大家都知道，其實2023年無論香港經濟或從事電視廣播業務，經營都是非常困難的一年，但縱使經營困難，TVB亦做出非常亮麗的成績。雖然公司的財務表現未翻身，但根據我看到的，2024年無論是廣告合作或最近一些節目與內地平台溝通，我很有信心2024年是TVB翻身的一年。我代表董事局向大家公布，今年我們決定加薪，希望這個消息『㷫烚烚』，我們2024年會比2023或前幾年更好。」

聘年輕人培育台前幕後

總經理曾志偉接受訪問，被問到員工加薪幅度？他說：「好少咋！（會否出雙糧？）有些事可以跟大家商量的，我不知道，等他（許濤）講，我也是來聽的。（今年會否再裁員？）無喇，停止喇，公司就快不夠人手，新一年要製作很多綜藝節目及劇集，亦有很多跟其他單位合作的項目，現在要增加人手。（會請人？）希望聘請年輕人，培育多些台前幕後人才。」

何廣沛睇好陳豪阿佘封帝后

何廣沛、劉穎鏇、莊子璇趁機為角逐獎項拉票。頒獎禮將至，何廣沛稱心情緊張，希望主演劇集《新聞女王》取得好成績，拍檔佘詩曼是他的視后心水，「希望跟Man姐一齊慶功！（慶功宴交畀Man姐埋單？）相信團隊會安排」。他憑《你好，我的大夫》及《破毒強人》入圍最佳男主角及最佳男配角10強，稱兩個獎戰况激烈，睇好《破毒強人》陳豪再封視帝，自己則集中爭男配角，「我很喜歡自己在《破毒強人》的啞巴角色」。

劉穎鏇憑《隱形戰隊》入圍最佳女配角10強及角逐飛躍進步女藝員，她自覺在《隱形戰隊》表現有很大突破，最大目標是該劇攞最佳劇集，團隊獲肯定。她參演的新劇《飛常日誌》將播放，期待新一年有更多發展機會。她透露最近買機票請媽咪從美國回港過農曆新年，「計劃跟父母去一個短途旅行」。

莊子璇稱化妝變靚 否認整容

港姐冠軍莊子璇初次參加公司大型聯歡活動，心情緊張，稱很多同事仍未認識，聽到今年加人工感期待。正修讀港大食物及營養學系4年級的她有信心順利畢業。是否留娛樂圈發展？她說：「我擔心沒那麼容易，因選角都要試鏡。」談到被網民指愈變愈靚，由「豬膽鼻」變「間尺鼻」，質疑整容？她說：「可能之前太不靚，現在靚少少就被人講。我有留意大家評論，說我鼻子不好看，現在很用心為鼻子化妝。又有人說我打縮鼻針。有這種針嗎？我都想試，打針好驚，但我不確保以後不打，但現在年輕不需要。」她笑說全身最不滿意是一雙粗腿，因讀書時參加田徑賽練出肌肉。