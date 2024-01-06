193月中34歲生日 戲院辦粉絲見面會

與細妹拍節目加深了解

193透露會跟細妹郭嘉盈拍有關分享兄弟姊妹日常相處的節目，他稱平日少與細妹傾偈，因不是一齊住，故很少拗撬或吵架，加上兄妹年紀相差5年有代溝，覺得互相不太了解對方，希望透過節目加深了解。

本月14日是193的34歲生日，粉絲為他在九展舉行展覽，生日前一日則在戲院辦粉絲見面會慶祝，未知屆時會否唱歌助興。問到粉絲主題服裝，他希望借顏色催旺自己，「盧瀚霆粉絲著粉紅色，我想用紅色，屆時現場出現一片紅海，亦想過用金色，但好難找金色衫」。他表示會私下與ERROR兄弟慶祝，他們不會出席見面會。

記者：林蘊兒