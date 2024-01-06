193月中34歲生日 戲院辦粉絲見面會

【明報專訊】ERROR成員郭嘉駿（193）向來喜歡潮流打扮，創立個人時裝品牌。昨日他出席英國著名設計師Mark Fast為迎接龍年特備的3D藝術展覽，同場還有吳業坤。193穿短褲亮相，自稱走偶像派路線不介意露肉，還自認天生有潛質，可以接拍內褲廣告，但最快要等多一至兩年。193媽咪曾客串拍廣告，但母子檔上陣難以成事，193說：「因我的酬勞與媽咪相差太遠，實在沒下調空間。最好媽咪拍多些廣告掙錢，我就乘機抽佣，當補貼我，減少給她家用。」
與細妹拍節目加深了解
193透露會跟細妹郭嘉盈拍有關分享兄弟姊妹日常相處的節目，他稱平日少與細妹傾偈，因不是一齊住，故很少拗撬或吵架，加上兄妹年紀相差5年有代溝，覺得互相不太了解對方，希望透過節目加深了解。
本月14日是193的34歲生日，粉絲為他在九展舉行展覽，生日前一日則在戲院辦粉絲見面會慶祝，未知屆時會否唱歌助興。問到粉絲主題服裝，他希望借顏色催旺自己，「盧瀚霆粉絲著粉紅色，我想用紅色，屆時現場出現一片紅海，亦想過用金色，但好難找金色衫」。他表示會私下與ERROR兄弟慶祝，他們不會出席見面會。
記者：林蘊兒
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