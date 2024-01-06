明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

劉德華預告兩年內實踐導演夢 劇本三選一 或翻拍《神鵰俠侶》

【明報專訊】劉德華（華仔）與林家棟相隔10年再合作電影《潛行》，默契依然，身兼監製的華仔被爆不願收工嚇窒劇組，不過林家棟與劉雅瑟都讚華仔是稱職監製。華仔透露兩年內會實踐做導演的夢想，希望學荷李活巨星奇連伊士活當監製、導演及演員。談到AI技術逐漸成為電影製作工具，華仔覺得有利有弊，憂慮或會影響電影演員的發展。

記者：鍾一虹

犯罪動作電影《潛行》由劉德華監製及主演，林家棟、劉雅瑟也是主角，該片亦撮合華仔與家棟相隔10年再合作，兩人有場天橋對戲，被讚張力十足。

林家棟：默契有增無減

林家棟表示開工前有點壓力，不過埋身對戲就發現默契有增無減，「我跟自己說，若跟華仔合作衰過以前，就好抵鬧，所以要做得更好，結果出來的效果，我都幾喜歡」。華仔評價家棟演技成熟了很多，層次多元化，「以前合作有老闆和員工的壓力，可能不夠放，會覺得有默契，但不似是好朋友的默契，過去10年我們有好多不同討論和相處，變回沒有功利下的合作，更加舒服」。

劉雅瑟演太太角色感幸福

劉雅瑟笑稱能演華仔太太感幸福，「是我演過最輕鬆和幸福的角色」。華仔亦對劉雅瑟的演繹感驚喜，「她演得很淡定，是我喜歡的，其他演員可能不會這樣演」。劉雅瑟大讚華仔是全能監製，「他每個細節也關注到」。家棟笑說：「經過10年，我就睇他點做監製！」他大爆華仔拍攝時是好演員，但每次完成戲分後卻不捨得離開片場，「當他換衫變回監製身分，導演等人都說要掉頭走。我監製過3部電影加埋都無100組，但今次接近100組戲，相當大型，世界觀也不一樣，要兼顧的事更多，華仔處理得很好，令現場的導演、演員很安心，這個是很困難的，但他做到」。

華仔兼任監製慶幸沒超支

華仔承認當監製時比較惡，但否認要劇組OT，只是幫忙協調，「我每次收工返轉頭，大家就會話『死喇，要OT』，其實有我在場才不用OT，導演仲癲過我，只要演員不出聲就可以拍19小時，有次我見到彭于晏拍到好攰，就說不要再OT，當然我也要顧住盤數，要留錢做後期，希望在控制範圍內完成，今次沒超支，製作費有餘數，不過補戲後就差不多」。華仔又稱下一步望實踐導演夢，「奇連伊士活至今仍是很好的監製、演員及導演，我也希望可以做到，其實22年前拍《愛君如夢》已想做導演，但被自己的拖延症拖了很多年，所以不想再拖，若2026年前不執導，就應該不會做」。

華仔稱手上已有3個考慮執導的劇本，包括低成本的社會問題片、大製作的史詩式電影及翻拍有情意結的《神鵰俠侶》，他說：「我能涉足的電影類型和角色會愈來愈少，以前也沒想過演爸爸角色，若年紀再老應該點？所以我覺得在能力做到的情况下，都想製造多些電影，畀機會多些演員。」

下次演先天好人或壞人

華仔在《潛行》飾演冷血毒犯，他表示多年前拍《暗戰》已想嘗試這類角色，但導演杜琪峯認為他未到時候，因背負教育小朋友的公眾人物身分，他說：「今次是小嘗試，希望下次做一個先天好人或壞人，做到極致會好好睇。」他自嘲以前是個「山洞人」，連上網也不會，為拍網絡罪案題材的電影，才多了解社交網絡和虛擬貨幣，覺得網絡問題無孔不入，科技進步令個人私隱外泄的危機更大，「我也收過疑似電騙，為防止被騙，誰人致電找我，我會相約當面傾」。林家棟亦指網絡世界像赤裸人前，沒安全感，「之前我的facebook帳戶被盜用，企圖騙財騙色，有朋友因而誤墮騙局損失1400加幣」。

憂AI影響演員發展

戲中有個用AI創造的BB，十分逼真，華仔稱是全片最花錢及最花時間，「拍這部電影時還未推出GPT，我們是用傳統的CT技術創造出來，後來有GPT和AI的幫助才愈來愈好，BB的肌肉皮膚都好真實」。他認為AI技術在未來電影發展會普及，可借助大數據研究要拍什麼戲種和預算，能縮短時間，但仍需修改，而故事結構、角色人物等的創作層面，則AI無法代替人類。

曾演過大肥佬、大隻佬及老角的華仔，在造型上吃了不少苦頭，他稱AI技術可以幫上忙，如光頭造型已不用黐頭套，若進化到用AI拍成一部戲，的確可以取代真人演員，「阿爾柏仙奴和羅拔狄尼路對住『粒點面』的人就不懂演戲，《愛爾蘭人》就因此用了另一種方法拍攝。究竟未來日子，想用真人還是AI呢？要睇什麼需要，如需要一個90歲的劉德華，那麼我90歲都仲有得撈。若AI比例上佔多，剩下演員部分只需40%、30%或者15%，即是有85%演員被取代，什麼演員才能活下去，演員就要自己想」。

相關字詞﹕劉雅瑟 林家棟 潛行 劉德華（華仔）

上 / 下一篇新聞