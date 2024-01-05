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娛樂

【開箱】《與惡魔有約》 仿效《來自星星的你》成功方程式

【明報專訊】韓國SBS電視台去年11月推出愛情劇《與惡魔有約》，由《Sweet Home》宋江與《紅天機》金裕貞合演。開播前大舉宣傳，加上俊男配美女，都令觀眾期待。然而開播至今，首10集收視徘徊在3%至4%之間，成績未如理想，但在影視串流平台Netflix卻反應不俗，根據每周公布收視排名，上架6周一直穩佔非英語節目前五位，最高登上亞軍位置，觀看次數540萬，比起同期推出、宋江主演另一重頭劇《Sweet Home》第2季成績更佳。

結婚只因各有所需

《與惡魔有約》受到海外觀眾追捧，或許跟人類與異族之間的奇幻愛情故事夠吸引，加上俊男美女演出，已經成功一半，最佳例子是10年前同屬SBS電視台出品、金秀賢與全智賢合演《來自星星的你》，其後還有李敏鎬與全智賢的《藍海傳說》、IU與呂珍九的《德魯納酒店》，孔劉與金高恩的《鬼怪》等。故事雖然脫離現實，勝在毋須思考，以收減壓之效。

新劇講述都到曦（金裕貞飾）年幼父母雙亡，獲大財團會長周天淑（金海淑飾）領養，關係情同母女，後者雖有子嗣，但一直視才貌兼備的都到曦為繼承人。周天淑病逝後，遺囑列明養女必須結婚，才能獲得繼承權。

與此同時，鄭九元（宋江飾）200年前獲選為惡魔，負責跟人類簽訂契約，先滿足人類欲望，待約滿後沒收人類靈魂，換取長生不老及超能力。某日都到曦因爭奪繼承權而身陷險境，鄭九元出手相救，藉以要求女方出賣靈魂，可惜簽約未成，卻失去超能力，並轉移至都到曦身上。鄭九元為了重奪超能力，被迫成為女方保鑣，她為了獲得繼承權，決定與鄭九元結婚。

男角設定如出一轍

韓國奇幻愛情劇集的成功方程式，先以俊男美女當主角，適當加入電腦特技效果，配合靚人靚衫靚景，《與惡魔有約》一項不缺，有網民大讚宋江顏值「美出新高度」，他更毫不吝嗇地騷肌，與金裕貞的吻戲也不少，落力放閃。

如先所言，《與》劇無論在故事結構、情節鋪排均與《來自星星的你》相似，首先是女主角的人物設定，均是外貌出眾，打扮華麗，個性野蠻但偶爾展示柔情；男主角同屬非人類，能夠瞬間移動、時間停頓及長生不老。《與》劇講述鄭九元在韓國生活200年，擁有不同身分及過去，不時以古裝造型亮相，跟《星星》金秀賢扮演外星人都敏俊如出一轍。

奇幻愛情劇的窘局

《與惡魔有約》失敗之處在於男女主角的談情戲及英雄救美場面氾濫，忽略應有劇情推進，例如都到曦因爭產而多次遭神秘男子奇狂鐵（金蔎鎮飾）襲擊，雖然幕後主腦早已呼之欲出，但卻拖到第9集才把周天淑長子盧碩民（金太勳飾）的真面目揭開，令人呵欠連連；而且故事支線欠瞄頭，男配角李相二飾演周碩訓與女主角青梅竹馬，男方一直暗戀她，女方卻只視為親人，他視鄭九元為情敵，卻無用武之地，編劇只好夾硬把秘書辛多情（徐正妍飾）與助手朴福規（許正道飾）湊合，發展一條中年愛情線。

雖說《與惡魔有約》有齊奇幻愛情劇的必備元素，論質素卻遠不及《來自星星的你》、《鬼怪》及《德魯納酒店》等，難成經典。正當荷李活觀眾對超級英雄片出現審美疲勞，導致Marvel及DC新片票房兵敗如山倒的時候，韓國的奇幻愛情劇可會面臨相同窘局？觀眾不妨拭目以待。

相關字詞﹕韓劇 金裕貞 宋江 與惡魔有約 開箱

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