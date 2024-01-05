役所廣司入圍藍絲帶獎 鈴木亮平爭影帝

最佳男主角候選者亦增至7人，《(非)正常欲望》稻垣吾郎、《哥斯拉-1.0》神木隆之介、《愛很自私》鈴木亮平、《Winny》東出昌大、《守護天使的失格》松山研一、《新活日常》役所廣司及《最後的怒放》橫濱流星，其中役所廣司去年憑《新》片贏得康城影帝，鈴木亮平早前拿下日刊體育電影獎，兩人均被看高一線。

《Revolver Lily》綾瀨遙、《惡之地》安藤櫻、《愛如閃電》松岡茉優、《月》宮澤理惠及《媽，是你嗎？！》吉永小百合同爭影后，得獎名單將於本月中公布，頒獎禮下月初在東京舉行。