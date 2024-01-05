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娛樂

役所廣司入圍藍絲帶獎 鈴木亮平爭影帝

【明報專訊】日本7大報章電影版記者擔任評審的第66屆藍絲帶電影獎，前晚公布提名名單，原定10部作品角逐最佳電影，但因多部入圍電影票數相同，結果多達15部電影上榜，包括《怪物》、《哥斯拉-1.0》、《惡之地》、《新活日常》、《愛如閃電》、《巿子》、《愛很自私》、《渴水》、《媽，是你嗎？！》、《(非)正常欲望》、《月》、《最後的怒放》、《福田村事件》、《守護天使的失格》及《我的幸福婚約》。其中《愛很自私》及《月》同在5個部門獲得提名暫時領跑，《愛如閃電》石井裕也、《怪物》是枝裕和、《愛很自私》松永大司、《哥斯拉-1.0》山崎貴及《媽，你好嗎？！》山田洋次角逐最佳導演。

最佳男主角候選者亦增至7人，《(非)正常欲望》稻垣吾郎、《哥斯拉-1.0》神木隆之介、《愛很自私》鈴木亮平、《Winny》東出昌大、《守護天使的失格》松山研一、《新活日常》役所廣司及《最後的怒放》橫濱流星，其中役所廣司去年憑《新》片贏得康城影帝，鈴木亮平早前拿下日刊體育電影獎，兩人均被看高一線。

《Revolver Lily》綾瀨遙、《惡之地》安藤櫻、《愛如閃電》松岡茉優、《月》宮澤理惠及《媽，是你嗎？！》吉永小百合同爭影后，得獎名單將於本月中公布，頒獎禮下月初在東京舉行。

相關字詞﹕日本電影 藍絲帶電影獎 役所廣司

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