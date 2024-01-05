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娛樂

【娛樂場】《源生罪》詰問親情何價 曾江遺作之一 演活厭世癌症病人

【明報專訊】曾江前年4月獨自前往星馬兩國度假後回港，被發現倒斃於指定檢疫酒店房間內，終年87歲。他生前縱橫演藝圈60多年，演出作品無數，離世前仍有拍戲，即將上演的懸疑片《源生罪》是他其中一部遺作。此片由新晉導演岑嘉彥與編劇岑尚哲「兄弟班」打造，黃永峯和鄧志玲聯手監製，其他演員包括任達華、鮑起靜、吳家麗、吳卓羲、吳浣儀、張建聲、陳紫萱、Dear Jane主音黃天翱與岑珈其等。

催眠揭開被隱瞞的秘密

《源生罪》以懸疑與催眠為題材，層層交織女主角零碎錯亂的記憶，帶觀眾走進謊言與真相的迷宮，並以不同角色的遭遇，探索長期病患照顧者的內心世界，進一步詰問：「面對生命各種苦難，人若為愛而狂，到底親情何價？」

電影講述剛回港的實習醫生樊雪兒（陳紫萱飾）和未婚夫（黃天翱飾）籌備婚禮，因一宗蝴蝶刀連環殺人案勾起往事，懷疑當年長期病患母親（吳家麗飾）的死事有蹺蹊。她透過大哥樊博權（任達華飾）的心理治療、二哥（張建聲飾）與契哥（吳卓羲飾）幫助下，展開回憶潛行。樊雪兒撲朔迷離的記憶被喚醒，危機逐步迫近……15年來一直在家庭內被隱瞞的秘密將揭開，美滿家庭瞬間被撕破，愛的盡頭迎來善惡顛倒的開端，如何使深厚關係不被影響。

陳紫萱難忘曾江教戲

「能成為一家人，是緣分。」這句點題對白來自曾江片中飾演的角色林堅，他是末期癌症患者，接受多次化療手術仍未能康復，長期受痛症折磨，加上兒女都不願照顧他，只剩獨力陪伴與鼓勵他抗癌、一直勞碌奔波的老伴沈玉娟（鮑起靜飾），令他心情沉重壓抑，因不想成為家人負累，萌生輕生念頭，令老伴傷心欲絕，反映長期病患的負面心理與照顧者的孤立無援。

新人陳紫萱擔正女主角，與一眾資深演員同場演戲，她回憶拍攝時，最深刻印象與曾江做對手戲，「記得有一次午飯時間，曾江叔知道下一幕是我們的戲，他說：『阿妹，我同你對一次。』當時我馬上拿起劇本，他卻叫我放下，只要『你一句、我一句』來對戲。曾江叔令我學會消化劇本，用直接反應去對答，懂得去聽對手說話」。曾江叔又示範如何善用身邊環境，如佈景、陳設與道具，來幫助入戲與演戲，令她非常懷念曾江叔，很珍惜這次唯一的合作。

揚威海外影展

《源生罪》導演岑嘉彥2013年起到美國深造電影製作，在華納兄弟與派拉蒙影業等著名片廠實習及參與拍攝，作品包括超級英雄片《變種特攻：黑鳳凰》與美劇《潛能異士》等。

《源生罪》揚威海外影展，奪多項大獎，包括女主角陳紫萱獲第15屆芝加哥亞洲躍動電影節「璀璨之星」大獎；美國舊金山國際新概念電影節最佳男主角（任達華）、最佳女主角（陳紫萱）、最佳導演（岑嘉彥）與最佳影片。曾參與ViuTV選秀節目《全民造星》的岑尚哲，除擔任《源生罪》編劇，還初登大銀幕，日前他憑此片在第15屆澳門國際電影節獲「金蓮花最佳編劇獎」。

《源生罪》1月18日香港上映

相關字詞﹕源生罪 娛樂場

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