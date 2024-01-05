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娛樂

嫁倪震15年「過得好快」 周慧敏稱每年收卡

【明報專訊】56歲「玉女掌門人」周慧敏久未公開露面，昨日穿著紅色服裝出席保險理財產品活動，大談理財之道。她自言懂智慧理財，並否認是「慳妹」。她與老公倪震今日結婚15周年，周慧敏覺得時間過得好快，未知如何慶祝，透露老公每年都會寫卡給她。

記者：鍾一虹

周慧敏在無綫劇《大時代》演「慳妹」一角深入民心，自此外界都以為她是「慳妹」，她重申不是，但承認初踏出社會工作時，確實欠缺理財智慧，只將收入放入銀行戶口，後來才學會將積蓄做定期收息，「只記得有朋友夾我去銀行開定期戶口投資，忘記了是誰，好想多謝他。現在我會找投資顧問幫手，自己屬於智慧理財型，一向揀低風險投資，比較穩陣，從來冇損手，好感恩，老公在投資方面比我叻」。

孖6隻貓拍廣告勁冧

昨日活動首播周慧敏跟6隻貓合演的新廣告，本身是愛貓之人的她表示工作環境有貓在場感覺特別開心，猶如她的充電器，「好快就拍完，拍到不捨得走，令我好掛住屋企3隻貓。3隻貓年紀不小，所以我很少出外，盡量留家，好宅」。

會否想跟家中愛貓一同拍廣告？周慧敏稱3隻愛貓不願被人抱，很難帶牠們拍廣告，「佢哋會走過來嗲我、挨住我，但不喜歡被抱，抱牠們會掙扎跑走。不過在我和食物之間，3隻貓會揀我，早上會親完我才去食早餐，真的很抵我愛惜」。她回憶家裏高峰期曾養8隻貓，現在只剩下3隻，已想好將來3隻貓百年歸老，暫停再養動物。

結婚紀念日要開工

周慧敏與倪震今日結婚15周年，她發現時間過得好快，由於要工作，未落實慶祝計劃，「老公堅持每年送卡，我由認識他開始收卡，全部都有收藏起來，有些喜歡的會放工作間貼堂」。她透露日內往外地工作，忙完收爐過農曆新年，並稱之前聖誕節送了新歌給粉絲，雖然好急完成，但好開心做到。

至於有否計劃開演唱會？周慧敏直認正在洽談，未必短時間內舉行。影視方面，她說一直有收到劇本，如果適合會考慮接拍，但不想重複以前的角色，又稱鍾意看懸疑及科幻片。

相關字詞﹕周慧敏（Vivian）

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