姜濤壓軸拎大獎 表演比張敬軒少惹質疑 《叱咤》司儀森美為唱多唱少解畫

記者：鍾一虹

姜濤在《叱咤頒獎禮》憑《濤》奪專業推介叱咤十大第六位及「我最喜愛歌曲」大獎，他奪歌曲獎和為「我最喜愛歌曲」拉票獻唱《濤》，至壓軸獲「我最喜愛歌曲」時則不獲安排唱歌，不少人感愕然。有歌迷事後質疑為何姜濤只能唱兩次，同獲兩獎「我最喜愛男歌手」及至尊歌曲大獎的張敬軒可唱3次。

情况不是今年才發生

森美前晚為主持的無綫節目錄影時解釋，「我們的獎項分歌曲、歌手兩種，如果一首歌曲已得獎，再得獎就不會唱多次。姜濤今次就是這情况，這情况不是今年才發生。姜濤當晚為『我最喜愛歌曲大獎』拉票時已經唱多次。張敬軒除了得歌曲獎及為拉票而唱歌，他後來得到『我最喜愛男歌手』是歌手獎，所以需要表演。他去年只派一首歌，還有幾個版本，所以再唱多一次」。

森美對於杜汶澤關心姜濤是否受心理狀態影響致「壓力肥」，認為對方關心別人是好事，笑言都希望得杜汶澤關心自己是否「壓力瘦」。他稱當日在後台近距離見姜濤的眼神和笑容，覺得對方狀態幾好。

張敬軒、Tyson Yoshi（程浚彥）、陳凱詠、張蔓姿與妹妹張蔓莎昨日出席品牌活動，張敬軒透露將舉行萬人生日會，因澳門場地問題分兩場，每場5000人，稱歌迷會2019年成立，因疫情未辦過官方聚會，今次預計花7位數字；部分費用是會費，他會補貼，歌迷要自費搭船。談到獲「我最喜愛男歌手」是否著泳衣找數？他笑言已預備泳衣在生日會著，透露生日會服裝主題是生果，屆時會著到似香蕉。

張敬軒想認Tyson Yoshi做仔

新一年張敬軒想多拍廣告，又想跟Tyson Yoshi健身，笑說：「不用練到他的胸肌這麼波濤洶湧，佢好乖仔，知道我頒獎禮後吃杯麵做消夜，主動說煮健身餐給我，我想認佢做兒子。」

Tyson Yoshi聞張敬軒讚他乖又想認自己做仔，他笑說：「有他做爸爸不錯，嗲哋，我無零用錢。」談到他在《叱咤頒獎禮》的騷胸肌裝成焦點，他稱當日出席前一小時，造型師才決定他穿那服裝，對於未有獲獎不失望，因為沒有期望，主要見證好友魏浚笙得生力軍男歌手金獎。