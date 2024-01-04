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娛樂

【開箱】《大叔夢中人》探討名氣正反面 基治回勇問鼎金球影帝

【明報專訊】香港時間周一（8日）舉行第81屆金球獎頒獎禮，《兩顆絕望的心》奧斯卡影帝尼古拉斯基治（Nicolas Cage）憑新片《大叔夢中人》（Dream Scenario）問鼎音樂或喜劇金球影帝，繼20年前《何必偏偏玩謝我》後再次角逐同一獎項，若掄元將跟去年《鯨》班頓費沙（Brendan Fraser）的故事一樣勵志。

大學教授成為夢中人

《大叔夢中人》講述大學教授Paul（尼古拉斯基治飾）在數以百萬計的陌生人夢境中出現，突然爆紅，各大品牌蜂擁而來，一直夢想把研究出版成書的他，希望抓緊機會，怎料此時他在別人夢境裏變成殺人狂魔，「愛你變成恨你」的Paul，會有什麽下場？

此片由A24出品，該公司去年在奧斯卡大放異彩，《鯨》之外，楊紫瓊主演的《奇異女俠玩救宇宙》更橫掃最佳電影、導演、女主角等7獎，成為大贏家。《大叔夢中人》同樣是A24出品，編劇兼導演基斯杜化布基利（Kristoffer Borgli）前作《病上癮》曾入圍康城影展「一種注目」單元，講述女主角為了得到男友及其他人關注，不惜濫藥自殘，虛構經歷，諷刺社交網絡盛行世代的荒謬；《大》片也帶有濃厚的黑色喜劇色彩，尼古拉斯基治扮演的Paul教授本來就不討喜，與女兒關係麻麻，也不太受學生歡迎，自己沒能力寫書，還懷疑舊友抄其著作，唯一是太太Janet一直默默支持，甚至會為了他跟舊愛Claire重逢而吃醋。出現在陌生人的夢境裏，讓Paul一夕爆紅，來上課的學生也暴增，Paul卻嫌自己在別人夢境裏只是旁觀者，無所作為。

名氣及其伴隨而來的引誘很大，Paul難以抗拒，公關公司提議他當汽水品牌代言人，但Paul一心想把自己的研究出版，公關人員卻不認為對雙方有利，置若罔聞。沒多久Paul終於在別人的夢境裏「有作為」，卻是殺人狂魔，明明只是夢境，所有人對他避之則吉，先是沒有學生再來上課，朋友避而不見，到後來想在餐廳好好吃頓飯也不成，不但被排擠，更隔絕他所有公開活動，連太太的工作也受到拖累。《大叔夢中人》除了諷刺名氣是雙面刃之外，編劇兼導演基斯杜化布基利也觸及今時今日的封殺文化（Cancel Culture），是如何暴烈的不問是非，不講理性。Paul即使不討喜，但他不是故意要出現在別人的夢境裏，卻成為無辜受害者，失業之外，還失去家庭。

從影45年遇過五大必拍劇本

據悉尼古拉斯基治看過《大叔夢中人》的劇本便很喜歡，稱從影45年只讀過5個劇本讓他覺得「一定要拍這部電影」，除了《大》片，還有《吸血鬼之吻》、《兩顆絕望的心》、《寶貝夢驚魂》及《何必偏偏玩謝我》。《兩》《何》兩片均為他帶來影帝提名，《大》片亦然，可會成為其另一事業高峰，大可拭目以待。畢竟他來自電影世家，叔父與堂妹分別是《教父》大導演哥普拉（Francis Ford Coppola）和《迷失東京》導演蘇菲亞哥普拉（Sofia Coppola）。片中扮演大學教授的角色，基治也可以從文學教授亡父奧古斯（August Coppola）身上參考，「雖然我父親的學術成就比我在片中的角色出色多了，但我還是理解學術界在比較成就時衍生的的競爭、嫉妒和惡意」；也許因此他掌握Paul這個角色的悲喜感更精準，堪稱回勇之作。

上映日期：1月4日

相關字詞﹕基斯杜化布基利 尼古拉斯基治 金球獎 大叔夢中人 開箱

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