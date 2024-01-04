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娛樂

【娛樂場】《旁觀者》思考人性善惡 周柏豪王敏奕上演禁忌戀

【明報專訊】周柏豪、王敏奕、吳若希、連詩雅、羅天宇與馬貫東等主演的無綫劇《旁觀者》2021年中拍攝，相隔兩年才播映，是《金宵大廈》系列監製葉鎮輝離開無綫前的告別作。《旁觀者》走懸疑暗黑風格滲人性議題，再加愛情元素，以「高敏感」症女警加連環殺手包裝，探討社會經常有不公平事情，當遇上這些事時，你會選擇袖手旁觀，還是加以援手。

「高敏感刑警」姚自如（王敏奕飾）自小對周遭聲音、光影，甚至他人的情緒感受特別敏感，平日靠食大量朱古力降低敏感度。查案時，她會灌大量鹽檸水排走朱古力毒素，增強五感；朱古力與鹽檸水似是她大腦的開關掣。姚自如憑高敏感天賦，在案發現場可感受到受害人的情緒，解開兇案的迷思。咖啡店老闆王覓希（周柏豪飾）因過往經歷，在母親陰影下長大，決定不再做旁觀者，對認為不公義的事情以自己方式制裁壞人，為受害人討回公道，成為「鼠尾草殺手」。

女警戀上連環殺手

姚自如因為查案與王覓希相遇，王對她的高敏感特質感興趣，二人因成長背景有共通點，火速相戀。姚自如追查不同案件時，行兇者不一定受制裁，並發現一班逍遙法外的加害者逐一被殺。隨着姚自如與連環殺手數度暗中較量，其真正身分漸漸揭盅。王覓希設局讓自姚如陷入危機，測試對方跟他是否同路人。一個女警，一個連環殺手，立場對立，造成相愛相殺局面。

《旁觀者》以全實景拍攝，當中王覓希開設的咖啡店是租借位於深水埗白楊街的地舖搭建而成，仿真度極高。咖啡店的廚具、咖啡用具全是貨真價實，一應俱全，並配合王覓希強迫症的性格，擺放得極為整齊，心思處處。主景除咖啡店，天台更設有花圃，地庫則有「鼠尾草殺手」除「害蟲」的地方。

帶觀眾認識「高敏感族」

去年無綫播映《女法醫JD》，蔡卓妍飾演的法醫也是「高敏感族」，《旁觀者》監製葉鎮輝稱兩劇對「高敏感族」的表達不一樣，「觀眾對『高敏感』會較陌生，他們對聲音、氣味或光線特別敏感，當大家都覺得身處寧靜環境時，高敏感的人難感同身受，因為他們仍然會聽到遙遠處的車聲，好多時要戴消噪耳機，否則會接收太多周圍雜音。王敏奕演的角色姚自如飲鹽檸水查案時瞳孔會開大、毛孔擴張，似變順風耳接收周圍殘留氣息，我會講解各種反應畀佢知，有助她投入角色形態」。劇集開首重點講述周柏豪與王敏奕角色性格背景，從他們的角度看故事，帶觀眾入故事。

不一樣的浪漫懸疑劇

葉鎮輝透露選角時，知道王敏奕、周柏豪、吳若希、連詩雅與馬貫東未演過同類型角色，對他們而言有一定難度，絕對是考牌之作，並稱《旁觀者》帶出人性本善，或是本惡的思考，事情有兩面睇。

1月1日播映的《旁觀者》甫開場已明顯不是「煮個麵你食」的師奶劇，男女主角有很多獨白，觀眾要留意他們的說話，否則錯過了便難以理解劇情發展。劇集以嶄新拍攝風格及手法，呈現不一樣的浪漫懸疑劇，周柏豪跟王敏奕經常在黃金雨樹下相遇，好有愛情片感覺。

逢周一至五 晚上九時三十分 翡翠台播映

相關字詞﹕高敏感族 王敏奕 周柏豪 葉鎮輝 旁觀者

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