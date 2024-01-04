拍港產片苦練廣東話 陳昊森恨伙梁朝偉演警匪戲

陳昊森稱與Mandy相處似兄弟，近日宣傳重遇對方冇尷尬，反而憶起拍攝點滴，覺得很搞笑。陳昊森拍吻戲頗有經驗，之前主演台灣BL同志片《刻在你心底的名字》跟男拍檔親吻，他稱吻男和吻女感覺有共同點，「嘴唇都是軟軟的」。

承認跟女友已分手

問他拍親熱戲，怕不怕女友呷醋？陳昊森直認已跟女朋友分手，目前單身免除憂慮，做演員無可避免一些工作狀况，好像《不是你不愛你》要演慘情病人，應導演葉念琛要求減肥，臨陣斷食7天，又刻意留鬍鬚、撥亂頭髮、化白嘴唇出鏡。

陳昊森賣口乖稱一向愛看港產片，今次能參與其中像發夢一樣，體驗到港台兩地製作大不同，港片節奏快很多，期盼將來能跟偶像梁朝偉合作拍警匪片，他笑言：「不想再裸露騷肌，寧願多學習，讓大眾欣賞我的演技就好了。」

記者：鍾一虹