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娛樂

82歲盧海鵬糖尿病致右眼失明

【明報專訊】82歲盧海鵬（鵬哥）近年減產淡出幕前，但活躍於圈中朋友活動。日前他現身藝進同學會周年聚會，精神很好的鵬哥在活動上接受鄧英敏的YouTube頻道節目訪問，自爆右眼失明。他受訪時中氣十足，精靈拋金句，其間還嫌鄧英敏的問題重複表現不耐煩。問鵬哥近况，他稱沒大問題，「之前因為長期糖尿病，引致隻眼青光眼，後來知道都無得醫了。右眼盲，另一隻就冇事」。

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鵬哥稱現時生活規律，每日跑步一小時，問急跑，還是慢跑？他說：「梗係慢啦，急跑會死人㗎，個心臟都負荷唔起。」鵬哥透露跑完步，早餐食麵包，中午飯後，5時許食碗麵，晚上9時睡覺；翌日6時起牀。問農曆新年有什麼節目？他說：「冇咩打算，過咩節都係咁㗎啦，我屋企人全部喺加拿大，剩番我一個喺度，內地嘅屋企人就死晒啦，父母兄弟，阿哥阿嫂都死晒。」問他會否再拍戲，有沒有戲癮？鵬哥說：「覺得可以做咪做吓囉。有乜戲唔戲癮吖？做戲嘅嘢你撩到就有戲癮，你唔撩就係咁呆呆滯滯囉。」他溫馨提示一班「老友記」，「大家注意身體健康，咩事都唔使理，唔好強求，有得撈就撈，冇得撈就算，就係咁樣過」。

人緣甚佳的鵬哥獲一班圈中後輩關心，2018年苗僑偉與戚美珍陪他就糖尿病睇醫生，發現其中一條血管阻塞90%，杜琪峯與古天樂力勸他做「通波仔」手術，古天樂更先墊支20萬醫療費用，其後鵬哥再向保險索償。

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