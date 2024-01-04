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娛樂

MIRROR新團歌展現一條心 姜濤稱心態歸零 無悔曾「豪言壯語」

【明報專訊】MIRROR人氣王姜濤於元旦舉行的《叱咤頒獎禮》獲兩獎，領獎時僅簡單致謝，翌日杜汶澤在社交平台關心姜濤身心健康，建議他放假休息思考人生。姜濤昨日在社交網發文剖白過去一年感受，感謝批評他的人，讓他知道自己很多不足，「我從來不是一個只想生活在鮮花和掌聲中的人，所以如果我還有不足之處，請繼續多多指教」。他稱《叱咤頒獎禮》後內心鬆一口氣，並非因為獎項，而是慶幸自己能在曾經跌倒的地方重新爬起來，承認踏入頒獎禮會場時，內心害怕與恐懼，當看到台下的燈牌，突然有了力量與勇氣。

將想法付諸行動

姜濤稱偶像應該完美，自知身上有很多缺點又「岩巉」，希望自己跟大家一起追求完美和進步，「在過往的頒獎典禮中，年少輕狂的自己曾說過一些豪言壯語，我沒有後悔，因為那是當時自己最真實的想法。但現在長大了，我更願意將想法付諸於行動……去年曾經以為一切要從頭開始，現在看來這其實正是自己需要學習的一種生活態度。因為只有心態歸零，才不會害怕失去，不會成為被束縛的Dummy」。

盼12子合演舞台劇

此外，MIRROR推出2024年第一首團歌《Rocketstars》，以歌曲展現12子一條心。MIRROR過去5年不斷成長，他們許下承諾要變得更加強，提高要求，追求突破。盧瀚霆說：「如果唔係喺MIRROR出道，唔會想像到自己係一個演員，以前好驚，𠵱家好鍾意演戲。音樂上一直係跳唱，冇諗過出慢歌，𠵱家有五六首慢歌。嚟緊期待12人可以做舞台劇，未試過，如果可以演舞台劇，對我哋嚟講會係好大進步。」

娛樂組

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