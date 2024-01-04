MIRROR新團歌展現一條心 姜濤稱心態歸零 無悔曾「豪言壯語」

將想法付諸行動

姜濤稱偶像應該完美，自知身上有很多缺點又「岩巉」，希望自己跟大家一起追求完美和進步，「在過往的頒獎典禮中，年少輕狂的自己曾說過一些豪言壯語，我沒有後悔，因為那是當時自己最真實的想法。但現在長大了，我更願意將想法付諸於行動……去年曾經以為一切要從頭開始，現在看來這其實正是自己需要學習的一種生活態度。因為只有心態歸零，才不會害怕失去，不會成為被束縛的Dummy」。

盼12子合演舞台劇

此外，MIRROR推出2024年第一首團歌《Rocketstars》，以歌曲展現12子一條心。MIRROR過去5年不斷成長，他們許下承諾要變得更加強，提高要求，追求突破。盧瀚霆說：「如果唔係喺MIRROR出道，唔會想像到自己係一個演員，以前好驚，𠵱家好鍾意演戲。音樂上一直係跳唱，冇諗過出慢歌，𠵱家有五六首慢歌。嚟緊期待12人可以做舞台劇，未試過，如果可以演舞台劇，對我哋嚟講會係好大進步。」

娛樂組