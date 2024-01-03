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娛樂

日7.6級地震 瀧澤秀明取消直播節目 山下智久翻譯實用自救資訊助旅客

【明報專訊】日本中部石川縣能登半島元旦下午發生黎克特制7.6級淺層地震，截至昨日下午，增至48人罹難。《今際之國的有栖2》男星山下智久在地震發生後主動於社交媒體X（前稱Twitter）上傳翻譯成英文的緊急自救資訊，協助滯留當地外國遊客，網民大讚他做得好，截至昨晚他的帖文已近千萬次瀏覽。

文：蘇珮欣

日本石川縣能登半島於元旦日發生地震，造成主要鐵路系統延誤或停駛，並一度發出海嘯警告，多幢樓房倒塌。

據報不少身處當地的外國旅客慌張無助，為了讓滯留日本的旅客能及時掌握災情狀况，山下智久挺身而出，在社交媒體X轉發緊急自救文章，並翻譯成英文，教遊客如何禦寒，內容提到雨衣建議穿在內層，增強保暖效果；暖包應放在雙肩之間，因血管較粗，身體更容易變暖；另外，將報紙捲起放入睡袋內增強保暖效果等，相關信息實用，至今有1.8萬次轉發，截至昨晚截稿，突破980萬次瀏覽，網民大讚山下智久將帖文翻譯成英文，做法正確。

關8演出延期上架

另一方面，前「瀧與翼」成員兼娛樂公司TOBE社長瀧澤秀明，原定前晚（1日）透過社交媒體TikTok直播節目，地震發生後，他隨即表示為免影響網絡通訊，取消相關直播，又指目前最重要是大家的人身安全，獲網民大讚貼心。香港男團MIRROR成員曾演出的YouTube頻道The First Take，原定前晚公開日本男團「關8」的演出片段，同樣表示因受地震影響，影片延至今日上架。

男團Snow Man的新歌《Love Trigger》MV及男團BE:FIRST的視頻也宣布延期公開。Snow Man主將目黑蓮昨日在社交媒體Instagram（Ig）慰問災民，表示相信溫暖的日子很快會來臨，請大家確保安全，會祈禱希望大家平安無事。NHK電視台昨日也取消播出新年特備節目，改播地震相關新聞。

名古屋巨蛋韓星騷如期舉行

男團Hey!Say!JUMP前晚在東京巨蛋的演唱會如期舉行，事前主辦單位在網上提醒粉絲要注意安全。男團7ORDER前晚在東京的演出則考慮到地震發生，延遲個半小時開場。昨日在名古屋巨蛋的兩場韓星演唱會，也如期舉行，演出單位包括《京城怪物》男星朴敘俊、女團aespa、男團Boy Next Door及Enhypen等。

《韋馱天》男星跑到高地避難

另一方面，《韋馱天～東京奧運故事》50歲男星武井壯透露，前日地震發生時身處石川縣金澤巿，他隨即向高地逃跑，花了14分鐘跑到30米高的地方，稱當時只有他一個人，為了節省手機電源，所以暫時關機。

日本搞笑藝人安東尼前晚受地震影響，在新瀉縣的活動臨時取消，由於他無法使用鐵路，於是乘坐的士前往宇都宮車站，再轉鐵路返回東京，他透露的士車資花了11萬日圓（約6100港元）。

相關字詞﹕瀧澤秀明 山下智久 石川縣

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