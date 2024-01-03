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娛樂

【娛樂場】《危險人物2.0》 翁靜晶一連四集分析「佳寧案」

【明報專訊】港產片《金手指》是近期話題電影，製作費3.5億元，梁朝偉（偉仔）與劉德華（華仔）相隔20年再合作，吸引不少觀眾入戲院捧場。偉仔戲中角色程一言，原型人物是1980年代轟動全城的「佳寧案」主腦陳松青。偉仔受訪時曾表示當年知道事件，但沒深入了解案件細節。如讓觀眾先了解案件背景，可能睇得更投入。《金手指》上映後，觀眾評語有讚有彈，偉仔的狂放演繹方式令觀眾目不暇給，但不少人提到故事的背景不清晰，程一言憑什麼呼風喚雨？翁靜晶主持YouTube頻道節目《危險人物2.0》，一連四集分析當年的「佳寧案」。

剖析案情及法律觀點

《佳寧集團案系列》第一集將於今晚（周三）上架，翁靜晶與拍檔楊雲峰律師先拆解案件細節。翁靜晶在社交平台預告節目：「近日上映的電影《金手指》，改編自1980年代一宗轟動全城的貪污與金融詐騙案——佳寧案。該案除了令香港股票市場蒸發過百億元外，案中3名與陳松青扯上關係的人物，更先後於1983至1989年間離奇死亡，為案件增添神秘色彩。由於案情複雜，單是訴訟期已長達15年，《危險人物2.0》會一連四集，為大家深入淺出剖析這宗世紀巨案的案情及法律觀點。今集我哋先由1983年，大馬裕民財務核數主管來港調查佳寧集團貸款帳目期間，被發現伏屍大埔蕉林的命案講起。」

收5萬宣傳酬勞做善事

隨後翁靜晶又出帖文為《佳寧集團案系列》補充，指今次的節目是有宣傳推廣費用，她寫道：「因應英皇電影公司的要求，《危險人物2.0》會配合電影《金手指》宣傳，製作佳寧案件。電影公司付出宣傳酬勞50,000元。相關的酬勞已指示電影公司直接支付給『何東文化發展基金』慈善機構，以幫助貧苦的學童。另一方面，這筆善事的功德，迴向給『蕉林謀殺案』被殺滅口的死者伊巴謙。一舉三得。」

首集談核數師被謀殺

翁靜晶回覆《明報》稱今次「有收錢但一毫子都無落袋」，她答應英皇講這案件時，要求將5萬元酬勞直接捐「何東文化發展基金」，這筆善款是幫助清貧學生的搭校車開支。她表示原本獲邀出席《金手指》首映禮，但當日不在港，她也準備看這部電影，「《佳寧集團案系列》很值得做，我知道其他YouTuber都有幫《金手指》宣傳，但係都只可以講到花邊。這案件太複雜，沒有法律背景，很難完整講明白」。提到有關資料蒐集，她翻查很多書，包括當年佳寧案的清盤官在案件後出了一本關於這案件的書，又看當年的判辭與報道等。首集節目，翁靜晶講陳松青這個人前，先由一宗謀殺案開始，就是1983年7月大馬裕民財務核數師伊巴謙來港調查佳寧集團貸款帳，最後被殺並棄屍於大埔的蕉林。

相關字詞﹕佳寧集團案 金手指 翁靜晶

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