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娛樂

魏浚笙上台領獎忍住喊 承認想結婚

魏浚笙奪生力軍男金後熱淚盈眶 想結婚要等女友應承

【明報專訊】魏浚笙（Jeffrey）及Marf（邱彥筒）分別獲頒生力軍男、女歌手金獎，Jeffrey受訪時稱感到壓力太大，忍不住熱淚盈眶，「因為有少少不適兼大壓力，好感恩得到上天保佑，積壓了一整年的努力爆發出來，這感覺很奇怪，在台上已忍住喊，希望沒影響表現」。他表示在台上是向經理人女友Evelyn、家人及粉絲高呼「I love you」，特別是送給女友。是否想結婚？他說：「想呀！不過要互相應承先得，我未求婚，要再努力啲和成熟啲，雙方都覺得right timing先結婚。」

Marf想主持旅遊節目

Marf表示得獎是意料之外，感謝舞蹈員冒着白坐的風險來幫她，亦有預備感謝辭「貓紙」。先後奪兩個新人獎，可有想過再下一城？她說：「這兩個獎令我增加信心，但無特別諗，無期望就無失望，只想攞獎就有表演機會。」她稱得獎後最想公司安排她主持旅遊節目，她說：「去旅遊可以充值腦袋，令創作更有靈感。」

炎明熹望創造更多第一次

炎明熹（Gigi）首奪叱咤歌曲獎，稱之前看新聞預測她有獎，感覺天方夜譚，預了坐整晚，未到真正宣布自己的名字也不敢起身上台。她表示近年給自己太多壓力，面上的暗瘡也增加了好多「家庭成員」，她說：「家庭成員都非常有個性，其實原本會生得更多，好多謝大家支持，令我放鬆了很多，新的一年都要繼續加油。」她指相對新城頒獎禮的戰衣，今次刻意選擇反差較大的款式，「我坐走廊位，不停郁動要讓其他歌手出入，熱到出汗。我好少嘗試咁誇張造型，對我來講也是第一次，希望繼續創造更加多第一次畀大家睇」。

馮允謙開心《世一》得獎

馮允謙奪歌曲獎，稱見到自己作曲、張天賦主唱的《世一》得獎，比自己得獎更開心，「我有個心願，希望有日十大歌曲中，有三四首是自己的作品」。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

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相關字詞﹕馮允謙 炎明熹（Gigi） Marf（邱彥筒） 魏浚笙(Jeffrey)

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