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娛樂

自覺不是「最喜愛」 張敬軒承諾泳衣環節落區找數

張敬軒稱繼續攞獎 做好本分不樹敵 讚胡楓尹光指路明燈

【明報專訊】張敬軒（軒仔）與陳蕾均是從廣州來港打拼，前晚於叱咤頒獎禮分別獲「我最喜愛的男、女歌手」。軒仔擊敗3鏡仔及氣勢如虹的尹光，相隔10年再奪這個獎，表示不覺等得太耐，認為跟跑馬拉松一樣，每個人的目標不同，等了10年算是自己的「全馬」，新一年有個好開始。他在社交網發表得獎感言，除高呼「阿媽我得咗喇！」更表示泳衣環節會落區謝票找數，向粉絲承諾「你同我定！」

指游離票集腋成裘 「謝大家善舉」

問到是否落區拉票有效？軒仔說：「我覺得有好多因素，拉票應該要做，出奇制勝是疫情教會我的，今次的確有其他歌手的游離票去了我度，但問我是否得到這個獎會覺得自己是『最喜愛』，我會答不是，因為有好多我睇好的歌手都未能入圍，最後只得我一個中年男人響度，有僥倖成分，很多其他歌手的支持者票數都畀了我，好似做善事咁集腋成裘，好多謝大家的善舉，成就我2024年好開始，覺得贏在起跑點，人生第一次有這種感覺。」

軒仔同時憑《隱形遊樂場》奪「至尊歌曲大獎」。他表示雖曾獲得此獎，但不是必然，自己亦不是最勤力一個，今年只派了一首歌，「現在的焦點好似不在音樂本身，都是落在爭獎，其實大家都是樂壇一分子，任何人攞這個獎我都覺得開心」。他表示從沒想過不再攞獎，不合公司文化，「老闆（楊受成）的家訓是叫我們一路『爭氣』，前提是不要與人為敵，做好自己本分，有幾多盡量爭取幾多」。他表示胡楓和尹光是他的好好指路明燈，要繼續玩落去，「如果到70歲還攞到『至尊歌』都幾有型」。他指歌曲獎對團隊仍是很重要的嘉許。

同來自廣州 陳蕾見軒仔攞獎更激動

陳蕾成雙料女歌手共奪4獎，滿載而歸，她表示不知還有沒有下次，絕對是預期之外，當宣布獲「我最喜愛的女歌手」時更未及反應，因公司同事之前說應該不是她，着她不要太緊張。對於一直傳女歌手金獎是李幸倪（Gin Lee）囊中物，陳蕾說：「我都是角逐這個獎，好怕有突如其來的驚喜，在台上更加跟自己講，情緒不可太激動，因攞到獎都要做好表演才得到別人認同。」

陳蕾說見到同是從廣州來港打拼的軒仔奪「我最喜愛的男歌手」，比自己得獎更激動。對於有網民指她就算亞視出身也能登頂，她說：「英雄莫問出處，現在好多優秀的演員都是這間電視台出身。」可認為愛情失意事業得意？她說：「無嘢失意，亦是最好的安排，沒什麼大不了，是每個人都會經歷的事，所以見到我的狀態好好，最開心是原來遇到別人眼中失意的事，我攞獎都可以咁平靜。」

李幸倪飲恨女金 不放棄定有機會

Gin Lee奪女歌手銀獎，領獎時提到父母愈多白頭髮，要加快腳步獲更好成績，說時落淚。她稱當時亦想到過去一年有很多同事幫助，突然情緒到，「雖已是第4次得女歌手銀獎，但仍感到意義重大；失落金獎不會失望，只要不放棄一定有機會，我覺得無論金色或銀色都好，也是一個肯定，令我更有動力加把勁」。她透露就算有沒有獎，公司與她已定下未來幾年計劃。婚事也要等多幾年？她說：「我當然以事業為先，接了父母來港，更需要努力掙錢，交出好成績。」

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

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相關字詞﹕李幸倪（Gin Lee) 陳蕾 張敬軒（軒仔）

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