杜汶澤促姜濤放長假減走壓力肥 Anson Lo失落「最喜愛男歌手」無唔開心

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

MIRROR再度奪「我最喜愛組合」，隊長楊樂文（Lokman）表示多謝大家愛戴，承諾會做多些團隊工作，新一年推出的團歌以勁來形容。副隊長江生（AK）透露新歌錄音時間較趕，因忙為演唱會綵排。

MIRROR成員輪住染流感

呂爵安（Edan）大爆最近眾成員輪住染上流感，Lokman笑說：「排舞時都戴口罩，滿是打噴嚏和咳嗽的聲音，我最差，發燒4日，有請病假，權力就是這個時候用，唔係隊長做嚟做咩！」春風滿面的陳瑞輝（Frankie）承認拍拖，表示女友是圈外人，待相處得較舒服才介紹給隊友認識。

姜濤無再衝落台 自認成長咗

lan是隊中首名成員獲叱咤男歌手銅獎，稱很開心又感恩。問姜濤與Anson Lo在「我最喜愛的男歌手」敗給張敬軒可感失望？姜濤說：「不會！相信我們無論任何一個，對獎項都是抱隨緣心態，bonus來的。」Anson Lo認同道：「有獎攞一定會好開心，攞唔到也不會不開心，是一些額外的東西，所以任何人攞獎，我都會戥他們開心。」對於今次沒有被林海峰玩，但後者仍稱有歌手經常話「唔好再玩我啦」，姜濤說：「應該講緊我，每次都驚，但又期待他有什麼主意，因他一出場，氣氛就好唔同。」Anson Lo表示已準備好迎接對方任何幽默方式，「他玩不玩我，我都ready」。去年姜濤在頒獎禮唱到衝落台，表現狂野惹劣評，問今年是否刻意收斂情緒？他說：「係成長咗，希望自己表現得好啲。」Stanley表示為保持身形，在慶功宴忍口，也不想看到其他成員不停食，決定趴在枱上瞓一陣。問可有教姜濤減肥？他說：「有啲人識用自己方法減，他瘦咗啲啦！」姜濤表示要繼續努力。

杜：邊個夠膽講真說話？

杜汶澤發文指姜濤「真係肥」，表示很關心姜濤的心理，認為對方是「壓力肥」，他寫道：「好多年前有次在電視台見到佢，佢係一個好有禮貌嘅小朋友，好可愛，但係𠵱家見唔到佢呢種笑容。」他建議姜濤放一年半載假，休息放鬆沉澱，勿相信跟他講「你已經瘦咗好多啦，加油啊」的同事，只是害了他，「至於行內人，十個有九個都唔會講真說話，啲老鬼見到你咪擦鞋囉，對外猛讚你，博你啲粉絲都鍾意佢呀嘛，我哋以前叫『偷fan屎』，對內又唔敢得罪你。伙計就更加唔會出聲啦！好似劉德華咁，成日著條吊腳褲鬼咁核突，圍住佢嗰啲擦鞋仔個個都話靚呀靚呀，咁佢咪信囉！邊個夠膽講真說話？死咗啦。」

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