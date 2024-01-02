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娛樂

譚俊彥帶愛女遊北京「製造」地

【明報專訊】譚俊彥、王馨平、谷婭溦、周吉佩等前晚到大嶼山大佛出席《福佑香江同心邁向2024》倒數活動，譚俊彥前年參與該活動許願有好成績，今年順道還神，新年願望是小朋友身體健康。他剛完成新劇《企業強人》，趁放假跟太太及子女到北京玩雪，並重遊當年與太太的拍拖勝地，「我跟女兒講，她算是北京『製造』」。譚俊彥繼劇集《失憶24小時》後再挑戰喜劇，預告女主角是好耐無見的拍檔。他稍後要到外地工作，未知能否出席台慶頒獎禮支持《新聞女王》拍檔佘詩曼，「我睇都塵埃落定，她真的好用心，我恭喜定佢先！希望《新聞女王》有好成績」。

谷婭溦盼事業十級跳

谷婭溦活動前捧蓮花燈圍着大佛念經，「我覺得要清心寡欲先誠心」。她新一年希望工作滿滿，暫時不求姻緣，因已有很多計劃，盼事業可十級跳。是否轉行性感路線？她說：「無可能啦！我無身材，是自然派。」

周吉佩有體貼跟得夫人

周吉佩透露早前首次到內地工作，太太有隨行，「可能是監視我，太太危機感好重，始終都擔心我的安全」。他新年目標是推出更多新歌及年底舉行演唱會，「2023年暫時是我人生最傳奇的一年，希望不會只得一年，要好好珍惜每個機會」。

記者：林祖傑

相關字詞﹕福佑香江同心邁向2024 周吉佩 谷婭溦 譚俊彥

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