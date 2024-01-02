譚俊彥帶愛女遊北京「製造」地

谷婭溦盼事業十級跳

谷婭溦活動前捧蓮花燈圍着大佛念經，「我覺得要清心寡欲先誠心」。她新一年希望工作滿滿，暫時不求姻緣，因已有很多計劃，盼事業可十級跳。是否轉行性感路線？她說：「無可能啦！我無身材，是自然派。」

周吉佩有體貼跟得夫人

周吉佩透露早前首次到內地工作，太太有隨行，「可能是監視我，太太危機感好重，始終都擔心我的安全」。他新年目標是推出更多新歌及年底舉行演唱會，「2023年暫時是我人生最傳奇的一年，希望不會只得一年，要好好珍惜每個機會」。

記者：林祖傑