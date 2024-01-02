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娛樂

陳蕾叱咤大贏家 軒公奪「最愛男歌手」 林家謙冧莊男金 姜濤第四年摘「最喜愛歌曲」

【明報專訊】《2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》昨晚於亞博舉行，MIRROR組合與成員共奪5獎，姜濤憑《濤》連續4年奪「我最喜愛的歌曲大獎」，兼獲「叱咤十大」第6位；陳卓賢（Ian）首奪「男歌手銅獎」及再冧莊「唱作人銅獎」。「我最喜愛的男歌手」是張敬軒，擊敗尹光及3名鏡仔，並以《隱形遊樂場》獲「至尊歌曲大獎」。個人獎項最多是陳蕾，獨攬4獎成大贏家，兼成雙料女歌手。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

陳蕾成個人奪獎最多大贏家，分別獲「我最喜愛的女歌手」、「女歌手金獎」、「唱作人銀獎」及「叱咤十大」第3位，她說：「今年是上台最多一年，都算有個好好交代，其實自己都在蛻變。寫歌時沒想過有戰爭，來到2024年，希望大家珍惜擁有的。」李幸倪獲「女歌手銀獎」激動落淚說：「有段時間想將歌唱事業畫上句號，多謝粉絲和英皇唱片支持，讓我再勇敢追夢多一次。」女歌手銅獎得主Serrini問算不算是第一個沒唱片公司支持而得這個獎的人，她攞獎後呆了兩秒說：「我真是攞到這個獎。」

張敬軒：保持謙卑做好香港樂壇

今年「我最喜愛的男歌手」競爭激烈，79歲尹光被網民力推打入5強，對戰張敬軒及MIRROR成員姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）及Ian，張敬軒積極拉票，終於相隔10年再奪該獎，並憑《隱形遊樂場》獲「至尊歌曲大獎」，他從林海峰手上接過獎項激動說：「要衷心多謝每名投票給我的人，正如林海峰所講樂壇不斷在變，但我會保持謙卑，希望可跟大家一齊做好香港樂壇。我由2014年後，這10年時間得到大家肯定，現在參加頒獎禮的都是新一代，沒有同輩，我唯有繼續保持強烈好奇心去做好。我自廣州來港打拼23年，大家從接納變成相信，要多謝這個城市畀我的祝福，2024年我會做好歌和新發展，好似做新人這樣，做好本分去報答大家支持。」

MIRROR得一獎 盧瀚霆無個人獎

Anson Lo未能蟬聯「我最喜愛的男歌手」，亦未有個人獎項。MIRROR團隊只得「我最喜愛的組合」，在「叱咤樂壇組合」則三甲不入，該獎金獎是Dear Jane，銀獎、銅獎分別是Lolly Talk及COLLAR。隊長楊樂文（Lokman）代表發言，指去年成員有好多不同作品，但以音樂組合來講是差少少。他們會一齊做演唱會，希望做更多作品。成員姜濤憑歌曲《濤》獲「我最喜愛的歌曲大獎」及「叱咤十大」第6位，他說：「我會做好啲。」森美在旁贊成說：「係啦，講少啲做多啲。」他又說：「多謝今（去）年發生所有浪濤。」Ian則奪「男歌手銅獎」及「唱作人銅獎」，他得知獲男歌手銅獎感意外，有感而發說：「我覺得以前唱歌較從容，入行後無數個夜晚想放棄，但今次得獎提醒我當初點行上這條路，多謝大家。」

林家謙奪3獎 張天賦否認黑面

林家謙奪3獎，冧莊「男歌手金獎」及「唱作人金獎」外，兼得「作曲人大獎」。他表示每次攞男歌手獎都好驚，今年好多機會唱歌，但反覆被否定和肯定，這樣才有平衡去進步和謙卑心態。張天賦（MC）由去年男歌手銅獎升一級奪銀獎，並憑《世一》獲「叱咤十大」第8位，之前領取「叱咤十大」時似有點失落未有笑容，惹黑面之說。他領取男歌手獎時解釋當時沒想過會得獎，正在食喉糖。

炎明熹獲獎感覺天方夜譚

炎明熹（Gigi）憑《Little Magic》獲「叱咤十大」第10位，這晚收起性感，穿包到冚的樽領紗裙，有另一種型格。她領獎表示聽說自己會在《叱咤》得到其中一個獎，感覺非常天方夜譚，完全沒想過有獎，非常難得。

魏浚笙曬愛 邱彥筒多謝隊友

魏浚笙奪生力軍男歌手金獎，上台前有點感觸，取出「貓紙」多謝女友Evelyn，並大講「I Love You」。銀獎得主是《聲夢》歌手林智樂；P1X3L成員葉振弘（Marco）獲銅獎，他仍抱恙未能到場領獎，繼續由隊友吳啟洋及歐鎮灝代領。生力軍女歌手金獎是COLLAR成員邱彥筒（Marf），銀獎及銅獎分別是歸綽嶢及何洛瑤（Sica）。Marf看「貓紙」致謝辭說：「多謝公司包容我的任性，COLLAR 6名成員給予安心，讓我踏上solo之路。」

（2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮）

相關字詞﹕陳蕾 張敬軒 陳卓賢(Ian) 姜濤 2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮

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