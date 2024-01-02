【開箱】《歡迎回到三達里》 申惠善重遇鄉下舊情人池昌旭

首爾感情工作受挫回鄉

申惠善與池昌旭合演的《歡迎回到三達里》，配搭新鮮又有觀眾緣，開播前已被看好，前晚播出第10集，升至8.2%高位，穩坐同時段冠軍，卻未能突破雙位數。《歡》劇講述在濟州出生的趙三達（申惠善飾），往首爾打拼，經過多年苦幹，終成為著名攝影師。當發現男友一腳踏兩船，對象更是自己的攝影助手方恩珠（趙尹瑞飾）；加上方恩珠妒忌三達擁有的一切，自導自演不堪上司欺凌而自殺的戲碼，令三達一夜間成為醜聞主角，事業陷入低潮。三達為逃避傳媒追訪，回老家避風頭。這段情節帶出觀眾不要只相信媒體或網絡消息，一定要有辨別能力，不能「未審先判」或者「先爆料先贏」的心態。《上流寄生族》李善均輕生，便被指可能與輿論壓力有關。《歡》劇透過三達，反映韓國城巿人每天面對激烈競爭，生活艱難致「喘不過氣來」，於是回到老家好好歇息。另一方面，與三達同年同月同日生的趙容弼（池昌旭飾），兩人年輕時從死黨變成情人，現時變成有點曖昧的好朋友。容弼亡母與三達的媽媽高美子（金美卿飾）情同姊妹兼同是海女，容弼母親早年出海時遇難，其夫趙尚泰（劉五性飾）無法原諒高美子，因此不准容弼與三達交往。

配角戲分可觀 角色口不對心

容弼在濟州的氣象局任職天氣情報員，閒時為村內老人準備宴會及唱歌娛賓，過着簡單、愉快的生活，正好與在城市生活鬥爭激烈的三達形成鮮明對比，也容易讓觀衆對三達遭遇感共鳴，並響往容弼的生活。《歡迎來到三達里》與《海岸村Cha Cha Cha》雖然相似，但《歡》劇以不同人物的人生帶出家庭、愛情及異鄉人的心情。譬如跟三達一起從首爾回到濟州的姊姊趙真達（申東美飾）、妹妹趙海達（康美娜）及海達女兒車河率（金度恩飾）的故事便十分有趣。真達原是豪門媳婦，因無法忍受夫家白眼而離婚。海達20歲時遇上丈夫並懷了女兒，可惜丈夫意外離世，一直被誤會未婚懷孕。

在濟州與三達及容弼一起長大的「老鷹五人幫」：夫尚道（姜泳錫飾）、王京泰（李在源飾）及車銀優（裴明鎮飾）戲分也不少，除負責搞笑，夫尚道與三達及容弼更有一段三角戀。劇中幾乎所有在濟州長大的年輕人，都曾經歷雄心壯志前往首爾打拼，結果失敗而回，營造出只有失敗者才回鄉的情節。

此劇花了不少心思拍攝濟州美麗風景，又借機宣傳當地傳統的海女文化，特點是徒手潛水捕海產。高美子透過工作帶出信息：「看似平靜其實危險的大海裏，能堅持多久就多久；當你堅持不住，就趕緊回到原地喘口氣。」同時寓意「家」永遠是子女的避風港。不過為了鋪排劇情，幾乎所有角色都口不對心，例如三達仍喜歡攝影，卻扮作討厭，將相機收起。高美子患有心臟病，但自稱沒事，還堅持下水。鄉村鄰里愛說是非的場面也多，讓觀眾看得很氣憤，談不上治癒。