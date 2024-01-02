明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

《旺卡》2023年底重奪票房冠軍

【明報專訊】獲網站TC Candler選為2023年世界第一型男的添密菲沙洛米（Timothee Chalamet），擔正音樂電影《旺卡》，上月15日在美國上映即登上票房冠軍，其後聖誕檔期《水行俠與失落王國》取代《旺卡》，票房登頂，到除夕《旺卡》反敗為勝，至今在美國累收1.42億美元（約1.1億港元），全球收超過3.87億美元（約30億港元）。屈居亞軍的《水行俠與失落王國》在美國上映11日，收8467萬美元，全球進帳2.58億美元。動畫《鴨仔也移民》（Migration）和音樂電影《紫色》（The Color Purple）分佔季殿。《盜海豪情》男星佐治古尼（George Clooney）執導講述1936年柏林奧運代表美國參加賽艇隊伍，則位列第5，累收2463萬美元。

《水行俠與失落王國》亦是繼《閃電俠》、《沙贊！眾神之怒》及《藍甲蟲》後，華納與DC去年另一成績未如理想的超級英雄電影。《水》片獲准在內地上映，開畫13天累收3.55億人民幣（下同），截至昨晚位列第5位。樂壇天后Taylor Swift的音樂會紀錄片在內地上映兩天，累收4914萬，排第9位；加上位列第10的動畫《名偵探柯南：黑鐵的魚影》，是內地十大電影票房榜的3部外語片。12月30日上映的《一閃一閃亮星星》，《燃冬》屈楚蕭伙拍《第一爐香》張佳寧主演，由於同名熱播網劇加持，所以預售火熱，上映3天累收超過6億，不過口碑麻麻，截至昨晚單日收5411萬，跌至第3位。比《一》片早一天開畫的職場喜劇《年會不能停！》，後勁凌厲，單日收8000萬登上冠軍，累計逾3.1億。梁朝偉伙拍劉德華主演的《金手指》，跟《一》片同於上周六開畫，昨進帳5787萬位列亞軍，累收2.14億。劉德華另一主演電影《潛行》，比《金手指》早一天開畫，昨日收3471萬，跌落第4位，票房累計2.2億。馮小剛執導的《非誠勿擾3》跟《金手指》同期上映，成績未如理想，上映3日只收5435萬。

相關字詞﹕內地票房 美國票房 一閃一閃亮星星 潛行 金手指 水行俠與失落王國 旺卡

上 / 下一篇新聞