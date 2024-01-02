【娛樂場】《窺心事》科學測驗解讀人心 胡敏芝藐爆胡美貽素顏起牀片

Nicole發揮演技呃嘉賓

胡美貽（Nicole）、黃子桐與張傳義博士主持明晚探討「批判型人格」，請來嘉賓陳若思（Amber）、胡敏芝（Karen）和李爾晨（Kyle）。一眾嘉賓在不知道測試題目下參與實驗，過程中心理專家會觀察他們最真實反應同行為，窺探當中的性格缺陷。Nicole不止要發揮演技，更會出賣私密短片。

節目開始3名嘉賓先聽一段錄音對話熱身，言語中使用刻薄字眼，之後播放一條Nicole由起牀、化妝到食早餐約30秒私密片，黃子桐與張傳義博士暗中觀察3人對話及身體語言。由於Nicole演得太傳神，Karen邊看邊露出嫌棄表情，笑言︰「Nicole睇番羞恥度係100分。」Kyle則表現出有點不耐煩。

Karen無懼得罪好友

事後張傳義博士為3名嘉賓評分，5星為滿分，愈多星代表「批判型人格」愈浮現。Amber獲1星，Kyle獲4星，Karen獲4.5星，張傳義博士對各人詳細分析。Karen被問會否擔心言詞令Nicole不高興，她說︰「完全唔擔心，因為大家都好friend，咩都講得，佢又好玩得。」她自言為人很直接，不時講錯說話，目前正改善表達方式。Nicole表示沒有因Karen的批評不高興，「反而好開心，代表我做得成功」。她笑言為節目素顏影牀照不算犧牲，因為從沒有偶像包袱。

提供自我檢測人格方法

張傳義博士在節目中提供「批判型人格」自我檢測方法，「觀察其他人對你嘅觀感，反應嘅熱烈程度，同其他人係咪一樣，睇下之間嘅差距，可以判斷到係咪自己有啲時候，講咗啲嘢令人唔自在」。他補充透過比較自己同別人講說話的方式，別人的反應是否一致，都可以判斷；「批判型人格」去到最差時，會導致身邊「無朋友」。張傳義又會講解何為「職場批判型人格」，有什麼負面效果。

《窺心事》 逢周一至五晚8時半 無綫J2台播映