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娛樂

五月天台灣跨年騷放煙花傷觀眾 公司稱傷者無大礙會持續關心

【明報專訊】台灣天團五月天早前在上海舉行巡迴演唱會，被質疑假唱，所屬公司「相信音樂」發聲明強調不存在任何假唱行為，會配合相關執法部門調查。五月天之後繼續巡唱，前晚除夕於台中洲際棒球場跟2.5萬名歌迷一起倒數，在踏入2024年放煙花60秒。不過有指多名觀眾被煙火射到，要到醫護處，有粉絲更指衣服被燒到。「相信音樂」回應事發當下已將觀眾交由醫護處理傷勢，目前傷者皆無大礙，公司會持續關心傷者。

娛樂組

五月天前晚在台中洲際棒球場舉辦《回到那一天》25周年巡迴演唱會，唱到《為你寫下這首情歌》時，主音阿信帶領全場2.5萬名歌迷倒數，並放煙花一分鐘，齊齊邁入2024年。阿信說：「五月天對你們的愛是放在心中，不用草稿的，最猛的是你們演唱會一年一年看，你們又強又猛又棒，頭腦有點怪怪的。」他笑歌迷看了很多次演唱會還是看不厭。阿信談到沒想到很多人喜歡《突然好想你》這首歌，「我去買便當聽到這首歌，只好把帽子壓更低，有點害羞」。迎接新一年後，五月天繼續獻唱《轉眼》、《任意門》，安歌時再次出場，唱出《後來的我們》等歌曲。

不過之後傳出有部分煙火射向觀眾席造成歌迷受傷，在網上引起討論。有留言寫道：「C1區煙火直接衝進群眾爆炸，超恐怖。」「A1區及B1區都有『五迷』被煙火炸傷。」「因為煙火炸過來，後面幾首都無法專心聽。」相信音樂昨日就「煙火炸傷歌迷」一事回應：「立即由醫護處理傷勢後，目前皆已無大礙，後續我們也會持續關心。」

工地人員置身高架似睇騷

五月天演唱會向來一票難求，前晚有人發現有兩人攀登球場附近建築工地約7層樓高的架上，似想看「免費演唱會」，見他們沒有任何防護措施，有人擔心有危險報警，經警方到場查明是工地內部人員，但為避免危險立即勸兩人下來，虛驚一場。

小豬盼身邊人一切順利平安

羅志祥（小豬）昨晚亦在高雄巨蛋舉辦《2023 羅志祥演唱會EVOLUTION》與歌迷跨年，演唱會亦有安排煙火效果，他說：「想讓大家即使在場館，也可以感受跨年煙火的震撼，想帶給大家一場值回票價的演唱會。」他唱完《精舞門》等歌後倒數迎新年，倒數後，邀請今年首名嘉賓Miusa登場，合唱新歌《有點愛》，小豬讚Miusa是很有潛力的新人，期待對方今年有更好發展。小豬新年願望想與伙伴、家人展開更多全新美好旅程，身邊人一切順利平安，最重要媽媽身體健康。

蔡依林表演被讚最「炸裂」

另外，天后蔡依林參演內地跨年節目，勁歌熱舞18分鐘，性感歌衫大騷纖腰及美腿。她的演出獲大批網民讚賞，有說「不愧是天后」、「今晚最炸裂的表演」等，形容她的關鍵詞「天后來了」隨即登上微博熱搜。

相關字詞﹕蔡依林 羅志祥（小豬） 五月天

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